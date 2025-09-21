«Вооружиться карандашом и калькулятором»: что делать, если в чеке появился лишний товар

На кассе в магазине доверчивые покупатели неосознанно становятся жертвами обмана. В чек могут попасть лишние товары: так хитрые кассиры увеличивают себе заплату.
Человек, который не изучил чек, в итоге покупает воздух. Является ли это преступлением для кассира? «Городовому об этом рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
«К сожалению, наш народ изобретателен не только в смысле «блоху подковать», но и часто бывает не вполне честно «заработать».
При этом, о последствиях такие «умельцы» в силу малозначимости не задумываются, а они — есть и, более того, весьма серьезны.
Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев в силу усталости, очереди, маленького шрифта на чеке покупатели не обращают внимания на такие «ошибки», бывают особо въедливые потребители.
Они проверяют каждую копейку и покупку. Вот такие и выявляют «ошибки», или систему «ошибок», что уже создает состав преступления», — отмечает эксперт.
Что делать покупателям?
Чтобы не платить лишние деньги, лучше потратить немного времени и все-таки заглянуть в чек.
«Проверять количество товаров хотя бы предметно. Если же время позволяет, то вооружиться карандашом и калькулятором и проверить как содержимое «корзины», так и ее стоимость.
В случае если «ошибки» отмечены неоднократно и носят системный характер, то у внимательного покупателя есть выбор преференций:
Либо обратиться в администрацию магазина за разъяснениями, что может повлечь и извинения и скидки, бонусные карты и другие. Либо в полицию и правоохранительные органы», — говорит эксперт.