«Вооружиться карандашом и калькулятором»: что делать, если в чеке появился лишний товар

Важно быть внимательнее даже если вы сильно устали и спешите домой.

На кассе в магазине доверчивые покупатели неосознанно становятся жертвами обмана. В чек могут попасть лишние товары: так хитрые кассиры увеличивают себе заплату.

Человек, который не изучил чек, в итоге покупает воздух. Является ли это преступлением для кассира? «Городовому об этом рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «К сожалению, наш народ изобретателен не только в смысле «блоху подковать», но и часто бывает не вполне честно «заработать». При этом, о последствиях такие «умельцы» в силу малозначимости не задумываются, а они — есть и, более того, весьма серьезны. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев в силу усталости, очереди, маленького шрифта на чеке покупатели не обращают внимания на такие «ошибки», бывают особо въедливые потребители. Они проверяют каждую копейку и покупку. Вот такие и выявляют «ошибки», или систему «ошибок», что уже создает состав преступления», — отмечает эксперт.

Что делать покупателям?

Чтобы не платить лишние деньги, лучше потратить немного времени и все-таки заглянуть в чек.