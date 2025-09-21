Городовой / Общество / «Вооружиться карандашом и калькулятором»: что делать, если в чеке появился лишний товар
«Вооружиться карандашом и калькулятором»: что делать, если в чеке появился лишний товар

Опубликовано: 21 сентября 2025 21:30
Касса
«Вооружиться карандашом и калькулятором»: что делать, если в чеке появился лишний товар
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Важно быть внимательнее даже если вы сильно устали и спешите домой.

На кассе в магазине доверчивые покупатели неосознанно становятся жертвами обмана. В чек могут попасть лишние товары: так хитрые кассиры увеличивают себе заплату.

Человек, который не изучил чек, в итоге покупает воздух. Является ли это преступлением для кассира? «Городовому об этом рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат

«К сожалению, наш народ изобретателен не только в смысле «блоху подковать», но и часто бывает не вполне честно «заработать».

При этом, о последствиях такие «умельцы» в силу малозначимости не задумываются, а они — есть и, более того, весьма серьезны.

Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев в силу усталости, очереди, маленького шрифта на чеке покупатели не обращают внимания на такие «ошибки», бывают особо въедливые потребители.

Они проверяют каждую копейку и покупку. Вот такие и выявляют «ошибки», или систему «ошибок», что уже создает состав преступления», — отмечает эксперт.

Что делать покупателям?

Чтобы не платить лишние деньги, лучше потратить немного времени и все-таки заглянуть в чек.

«Проверять количество товаров хотя бы предметно. Если же время позволяет, то вооружиться карандашом и калькулятором и проверить как содержимое «корзины», так и ее стоимость.

В случае если «ошибки» отмечены неоднократно и носят системный характер, то у внимательного покупателя есть выбор преференций:

Либо обратиться в администрацию магазина за разъяснениями, что может повлечь и извинения и скидки, бонусные карты и другие. Либо в полицию и правоохранительные органы», — говорит эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
