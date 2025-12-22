Городовой / Город / В сердце Петербурга вспыхнула новогодняя ёлка, а по городу разошлись волшебные огоньки праздничных гуляний
В сердце Петербурга вспыхнула новогодняя ёлка, а по городу разошлись волшебные огоньки праздничных гуляний

Опубликовано: 22 декабря 2025 18:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На Дворцовой площади торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку Петербурга и открыли праздничные ярмарки сразу на трёх центральных площадках города.

Новогодние праздники в Санкт-Петербурге открылись с зажжения огней на главной городской ёлке, которая установлена на Дворцовой площади. Торжественная церемония состоялась в присутствии Деда Мороза из Великого Устюга.

Это событие стало началом праздничного сезона в городе, сообщает Петербург Центр.

В этом году рождественская ярмарка впервые занимает сразу три центральные площадки — Дворцовую, Манежную и Московскую.

Для посетителей подготовлены бесплатные зимние развлечения: можно прокатиться с горки, выйти на каток, принять участие в творческих занятиях или побывать на детских аттракционах.

Организаторы сделали упор на семейный формат отдыха.

В торговых павильонах можно найти фермерские продукты и изделия мастеров, выполненные вручную. Ярмарка рассматривается как площадка для знакомства горожан и гостей Петербурга с местным производством.

Для участников это возможность представить свою работу широкой публике.

Автор:
Юлия Аликова
