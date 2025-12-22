Если остались чипсы, готовим салат «Подсолнух»: нежный внутри, с маслинами снаружи

Хотите удивить гостей салатом, который «бьёт» по всем фронтам: и по вкусу, и по внешнему виду? Тогда у нас для вас есть проверенный хит — салат «Подсолнух» с курицей и чипсами. Готовится он около 40 минут, порции хватит на 6-8 человек, а калорийность — примерно 270 ккал на 100 грамм.

Как приготовить основу

Начинаем с самого сочного: отвариваем 300 грамм куриного филе, остужаем и разбираем на волокна или режем кубиками. Пока курица остывает, займёмся грибами: 200 грамм шампиньонов режем ломтиками и обжариваем на столовой ложке масла вместе с мелко нарезанной луковицей.

Солим и перчим. В это же время отвариваем вкрутую 4 яйца, остужаем, чистим и трём на крупной тёрке. 100 грамм твёрдого сыра натираем на мелкой тёрке.

Собираем слои

Теперь — самое интересное. Берём широкую плоскую тарелку и начинаем выкладывать слоями. Первый — куриное филе, смазываем его тонким слоем майонеза. Второй — остывшие грибы с луком.

Третий — тёртые яйца, опять смазываем майонезом. Четвёртый — тёртый сыр, и снова майонез. Вот мы и добрались до творчества: берём 50 грамм маслин без косточек, режем их вдоль пополам и выкладываем на поверхность салата, создавая иллюзию семечек подсолнуха.

Финальный штрих

Главная «фишка» и одновременно креативная ловушка этого блюда — чипсы. Буквально перед самой подачей окружаем салат по кругу круглыми чипсами, имитируя лепестки цветка. Если сделать это заранее, чипсы мгновенно размокнут и потеряют свою магию хруста. Вот и всё — наш яркий «Подсолнух» готов. Смело подавайте его на стол и получайте комплименты.

