Сетевой детокс по выходным: законно ли новое предложение отключать россиянам интернет

Современные исследования подтверждают, что цифровая зависимость и психологические проблемы с этим связанные — реальность для миллионов людей. А что говорит закон?

В последние годы интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. Мы используем его для работы, общения, развлечений и учебы.

Люди проводят в сети слишком много времени и начинают плохо себя чувствовать. В итоге депутат Николай Арефьев предложил временно отключать интернет по выходным или даже на неделю.

Почему предлагают отключать интернет?

Арефьев указывает, что постоянное пребывание в интернете вредно для здоровья. Он считает, что почти 70% времени, проведенного онлайн, люди тратят на бесполезные или вредные активности.

Особенно страдает от этого молодежь — они проводят за экранами по 6-7 часов в день.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает, что длительное и бесконтрольное использование интернета влияет на психику и здоровье миллионов людей по всему миру.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», является ли предлагаемый запрет законным.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Если у кого-то возникает идея что-то запретить, то трактуется это не иначе как «во благо» россиян. В последнее время законотворчество и публичные выступления некоторых персонажей не могут не вызывать удивление. То деятели религиозных организаций заявляют о том, что мужчинам «облачаться» в юбки и целоваться при встрече «в губы» — вполне себе богоугодное дело. То грибы и валежник хотят запретить собирать, то интернет ограничить, то молодым парам публично отношения близкие проявлять — все это исключительно, конечно же «во благо». А то мало ли — оскорбится кто-то из граждан или почувствует себе чрезмерно… вольно», — говорит эксперт.

Что написано в Конституции?

Адвокат, что все же это «нормотворчество» конституционные права граждан не нарушает.

«Ведь Конституция РФ, основной закон, никогда не опускается до деталей. Там все ценности глобальны: право на жизнь, право на образование, право на свободу вероисповедания и другое. Эти одиозные инициативы объединяет — это нарушение права на здравый смысл и потеря уважения в обществе, которое не знает как эти «новации» реагировать — смеяться или плакать», — говорит адвокат.

Вербицкая-Линник отметила, что подобные одиозные, оскорбительные или неразумные высказывания дискредитируют государственный аппарат и подрывают доверие к нему.