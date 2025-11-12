«Без контроля питания никакого эффекта»: почему «жиротряс» не заменит спорт и диету

В последнее время интернет пестрит рекламой чудо-устройств для похудения, получивших народное название «жиротряс».

Обещая стремительное избавление от лишних килограммов, эти виброплатформы манят обещаниями легкого пути к стройной фигуре. Однако, насколько реально работают эти приборы, и есть ли у них свои «темные стороны»?

«Жиротряс»: стимуляция или реальное сжигание жира?

«Любые устройства и методы снижения веса, включая виброплатформы… не могут повлиять долгосрочно на процесс снижения веса, так как необходим комплексный подход», — заявляет доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина в беседе с «Городовой».

По ее словам, для того чтобы жировые клетки начали расщепляться, нужен дефицит энергии — организм должен тратить больше калорий, чем получает с пищей.

«Вибрации на платформе повышают скорость метаболизма в жировой ткани и соответственно поступления энергии в организм за счет повышения лимфодренажа и вовлечения симпатической нервной системы», — объясняет диетолог.

Это означает, что вибрация действительно может стимулировать процессы в организме, ускоряя обмен веществ и улучшая лимфоток. Это способствует выведению лишней жидкости и улучшению состояния тканей.

Мышцы, митохондрии и липолиз: как это работает?

«Повышение мышечной активности стимулирует синтез белка и увеличение базального метаболизма (BMR)», — отмечает Марият Мухина.

Регулярные вибрационные нагрузки могут улучшать регенерацию митохондрий — «энергетических станций» наших клеток, и их биогенез.

Это, в свою очередь, влияет на активность ферментов внутри адипоцитов (жировых клеток) за счет улучшения микрокапиллярного кровоснабжения.

Липолиз — процесс расщепления жиров — происходит как по механическому, так и по биохимическому принципу.

«Жиры высвобождаются в виде глицерола и свободных жирных кислот посредством липолиза, управляемого гормонами: адреналин, норадреналин, инсулин», — поясняет диетолог.

В вибрационных режимах активируются мышечные агонисты и «активируются политические гормоны, что может незначительно повысить липолиз».

Цена вопроса: дефицит калорий — ключ к успеху

«Однако без дефицита энергии в потребляемой пище результаты будут ограничены и несовершенны», — категорична Марият Мухина.

Другими словами, даже самая интенсивная стимуляция жировой ткани не приведет к заметному снижению веса, если при этом не контролировать питание.

«Это также как и с мышечными нагрузками — без контроля питания никакого эффекта не наблюдается».

Тем не менее, «качество кожи, тканей тела безусловно улучшиться за счет устранения лимфодренажных отеков».

Таким образом, виброплатформа может стать хорошим дополнением к комплексному подходу, направленному на улучшение фигуры и состояния кожи, но не панацеей от лишнего веса.

Ожирение — болезнь: не «жиротрясом» единым

«Устойчивое похудение требует дефицита калорий и повышение общей физической активности», — подчеркивает диетолог.

Только такой подход, в сочетании с процедурами для жировой ткани и подтяжки кожи, может дать долгосрочный результат.

«Одной из которых может стать виброплатформа», — добавляет она, вновь подчеркивая ее вспомогательную роль.

Кому «жиротряс» противопоказан? Список тревожных симптомов

«Жиротряс» — это не безопасное развлечение для всех. Существует ряд серьезных противопоказаний:

Беременность

Остеопороз с высоким риском переломов

Остеоартрозы крупных суставов в стадии обострения

Искусственные суставы (без консультации врача)

Серьезные сердечно-сосудистые патологии (неравномерное АД, нестабильная ишемия сердца)

Недавние травмы позвоночника или тендинопатии

Эпилепсия

Тромбофлебит вен нижних конечностей

Тромбы в клапанах сердца

«Меры предосторожности: начинать с низкой амплитуды и частоты, постепенно увеличивать нагрузку, избегать резких движений, соблюдать технику выполнения, прекратить при боли, головокружении, слабости, онемении», — перечисляет диетолог.

Особо отмечается, что «для детей и подростков такие устройства обычно не рекомендуются без медицинской консультации».

Кроме того, виброплатформы могут улучшать чувствительность к инсулину, что полезно при инсулинорезистентности, но это лишь один из аспектов комплексного лечения.