1297 год, шведы и проклятие князя: загадки Копорской крепости в Ленобласти, которые стоит узнать

Возвышаясь над живописными просторами Ленинградской области, Копорская крепость хранит в себе эхо минувших эпох. Её стены, построенные из местного известняка, помнят рыцарские мечи, княжеские указы и шведские нашествия.

Расположенная на вершине скалы, с крутыми обрывами к реке Копорке, крепость не только впечатляет своим стратегическим положением, но и окружена густыми сосновыми лесами, добавляя ей мистического очарования.

Близость к Финскому заливу лишь усиливает её историческое значение.

Первые камни и вечная борьба за власть

История Копорской крепости началась в 1237 году, когда рыцари Ливонского ордена заложили её фундамент. Уже в 1240 году появились первые упоминания о ней в новгородских летописях.

За свою долгую историю крепость неоднократно переходила из рук в руки. В 1241 году её освободил князь Александр Невский, а в 1279 году его сын Дмитрий Александрович возвёл здесь каменный город, который, правда, вскоре был разрушен новгородцами.

Последующие века ознаменовались новыми этапами строительства и перестроек — в 1297 году, а затем в XV–XVI веках. Крепость пережила шведскую оккупацию в 1581 году, но вернулась к России уже в 1590 году.

Однако по Столбовскому миру 1617 года она снова отошла к Швеции. Лишь при Петре I, в 1703 году, Копорская крепость окончательно вошла в состав России.

В годы Гражданской войны она ещё использовалась по назначению, но во время Великой Отечественной войны её военное значение было невелико.

Пожар, случившийся в 1962 году с церковью крепости, превратил весь комплекс в своего рода «музей под открытым небом».

Архитектурное великолепие и его детали

Копорская крепость, повторяя полукруглую форму естественного холма, имеет ширину около 70 метров и длину около 200 метров.

В её архитектурный ансамбль входят оборонительные стены XIII века, массивный мост, ворота, башни, тайники, усыпальница-часовня и Спасо-Преображенская церковь.

Крепость украшают четыре башни — Северная, Южная, Наугольная и Средняя. Две из них, Северная и Южная, служили входом в комплекс.

Сохранившаяся облицовка и бойницы позволяют представить их первоначальный облик, хотя от шатровых крыш остались лишь воспоминания.

Все башни, высотой 20 метров, были вынесены за пределы оборонительных стен, так как с южной и западной сторон крепость защищали естественные преграды — глубокий овраг и полноводная река.

Тайны, легенды и экранная жизнь

Копорская крепость окутана множеством легенд. Одна из самых известных — о замурованном князе, который, согласно преданию, для защиты своих владений пожертвовал жизнью, замуровав в основание моста первого, кто придет утром.

Этим первым оказалась его жена, и оба погибли.

Другая легенда повествует о золотой тиаре шведского короля Карла XII, якобы забытой в крепости во время осады.

Эти истории, а также величественная атмосфера крепости, привлекают кинематографистов. Копорская цитадель становилась локацией для съёмок таких известных фильмов, как «Три мушкетёра» и сериала «Фаворит».

Путь к сердцу истории

Копорская крепость находится в селе Копорье, примерно в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Самый удобный способ добраться — на автомобиле.

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, доступны электрички от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до станции «Калище» в Сосновом Бору, откуда можно продолжить путь на автобусе.

Многочисленные реставрации, проводившиеся с 1970-х годов, включая масштабные работы в 2022 году, позволили сохранить этот уникальный исторический памятник.