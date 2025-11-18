Секреты кефирной «тайны»: как СССР чуть не лишился любимого напитка

В 80-х годах прошлого века жители Советского Союза могли лишиться одного из самых любимых и популярных напитков — кефира.

Парадоксально, но угроза исходила не от природных катаклизмов или экономических кризисов, а от самой антиалкогольной кампании, инициированной Михаилом Горбачевым.

Эпоха “сухого закона” и его перегибы

В 1985 году, с принятием ряда постановлений, в СССР был провозглашен “сухой закон”. Официально ставилась цель повысить производство пива и сухих вин, однако на практике меры оказались куда более радикальными.

Закрывались алкогольные магазины и пивные, вырубались виноградники — достать спиртное становилось все сложнее.

Но кампания не обошла стороной и пиво.

«В тот период времени каждый чиновник хотел внести собственную лепту и выслужиться перед вышестоящим руководством. Поэтому даже в случае внесения нелепых, неумных или нелогичных предложений, их старались все равно выполнять», — вспоминает исторический контекст.

В результате, из-за наличия в пиве алкоголя, были закрыты несколько недавно приобретенных за рубежом заводов.

“Кефирное пьянство”: абсурд на государственном уровне

Борьба с алкоголизмом, однако, зашла еще дальше, достигнув поистине абсурдных масштабов. В правительственных кругах всерьез обсуждался вопрос о причастности кефира к алкогольным напиткам и о целесообразности его запрета.

Появились высказывания о том, что кефир на завтрак в детских домах является «первой ступенью к будущему алкоголизму молодежи», и его необходимо запретить, исключив из меню детских садов и школ.

Поводом к подобным дискуссиям послужило письмо, направленное властям ленинградскими учеными. В нем сообщалось о “градусах”, которые якобы содержатся в популярном кисломолочном продукте.

Академики против паранойи

Несмотря на очевидную нелогичность, вопрос о полном запрете кефира вызывал жаркие споры. Активно обсуждалось даже заключение комиссии Академии медицинских наук СССР об опасности применения кефира для детей первого года жизни.

Однако, как утверждали академики, «этанол, находящийся в составе кефира, совершенно безвреден для детского здоровья. Ведь его концентрация ничтожно мала для причинения даже минимального ущерба».

Они считали, что кефир «не имеет никакого отношения к антиалкогольной кампании».

Тем не менее, некоторые «особенно бдительные и тревожные, граждане» продолжали писать письма в различные инстанции.

Доктор медицинских наук Успенский много раз настаивал, что кефир нельзя причислять к алкогольным напиткам, за что его даже пытались обвинить в обмане.

Но, к счастью для любителей кефира, «у большинства людей, поднявшаяся вокруг кефира чрезмерная суета, вызывала улыбку или чувство недоумения».

Эта история стала лишь одним из многочисленных примеров «перегибов при приеме политических и экономических решений» в истории Советского Союза.