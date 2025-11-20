Пушкин, Толстой и Багратион: где эти великие люди «решали дела» и «веселились» в Петербурге

Петербург, город с богатой историей и многогранными традициями, еще в XVIII веке стал домом для одного из самых престижных джентльменских клубов — Английского клуба.

Основанный 12 марта 1770 года двумя предприимчивыми англичанами, Ф. Гарднером и К. Гардинером, этот клуб был задуман как место встречи для иностранцев и русской знати, где можно было бы обсуждать последние новости, вести дела и просто наслаждаться приятным обществом.

Девизом клуба стала фраза «Согласие и веселье», отражающая его главные ценности.

Место встречи элиты: правила и постояльцы

Клуб быстро завоевал славу своей превосходной английской кухней и увлекательными карточными вечерами. Уже в 1771 году его членами числились 260 человек, и число желающих вступить росло с каждым годом.

Путь в это элитарное общество был непрост и требовал соблюдения строгих правил:

Кандидаты должны были быть рекомендованы действующими членами.

Решение о приёме принималось путем тайного голосования — «свой» или «чужой».

Женщины, как и полагается в классическом джентльменском клубе, не допускались.

Со временем клуб менял свои адреса, пока, наконец, не обосновался в собственном здании на Дворцовой набережной, став подлинным центром петербургской светской жизни.

От писателей до полководцев: кого принимали за «своих»

На протяжении своей истории Английский клуб собирал под своими сводами выдающихся личностей.

Среди его членов были такие знаменитые писатели, как Пушкин, Крылов (у которого даже был свой любимый диван в портретной комнате), Карамзин, Чаадаев, Жуковский, Толстой, Некрасов, Островский.

Клуб также был местом притяжения «сливок» аристократического общества: князья Юсуповы, Голицыны, Оболенские, Долгорукие.

Здесь заседали видные государственные деятели и полководцы: Горчаков, Багратион, Ермолов, Давыдов. В конце XIX века к ним присоединились представители купечества, финансисты и промышленники — Мамонтовы, Морозовы, Щукины.

Центр влияния и светских интриг

Английский клуб стал не просто местом для досуга, но и влиятельным центром, где налаживались важные связи, заключались сделки, решались общественные и государственные вопросы.

Атмосфера взаимного уважения, интеллектуальных бесед и, конечно, весёлого времяпрепровождения делала его неотъемлемой частью жизни Петербурга на протяжении многих десятилетий, формируя уникальный пласт его истории.