Городовой / Город / Пиотровский устроил праздник для медведицы и жирафа: как изменится Лензоопарк
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Увольнение на два миллиона: петербуржец получил зарплату после отставки Город
Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь Общество
Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс? Город
Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Пиотровский устроил праздник для медведицы и жирафа: как изменится Лензоопарк

Опубликовано: 19 ноября 2025 14:58
Пиотровский устроил праздник для медведицы и жирафа: как изменится Лензоопарк
Пиотровский устроил праздник для медведицы и жирафа: как изменится Лензоопарк
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Две самки из Лензоо получили настоящий подарок.

В течение ближайших двух лет Ленинградский зоопарк ждут заметные перемены, направленные на улучшение условий для животных. Об этом рассказал заместитель главы города Борис Пиотровский, сообщает «Петербургский дневник».

Основное внимание уделят сохранению исторических зданий и одновременно модернизации сооружений, обеспечивающих удобство обитателей.

Главная идея изменений — сочетать заботу о наследии и современные требования к содержанию питомцев.

Ключевым моментом станет реконструкция вольеров и помещений для животных. Уже завершены некоторые этапы: для белой медведицы установили ледогенератор, а место содержания жирафа по имени Соня почти полностью изменили, сделав его более просторным и современным.

Следующие преобразования коснутся оленника, львятника, а также павильонов для больших диких кошек и кустарниковых собак.

Власти обещают, что работы затронут как внутренние помещения, так и прилегающие территории, чтобы обеспечить животным максимально комфортные условия.

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты предложили построить новый зоопарк.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью