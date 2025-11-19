Пиотровский устроил праздник для медведицы и жирафа: как изменится Лензоопарк

В течение ближайших двух лет Ленинградский зоопарк ждут заметные перемены, направленные на улучшение условий для животных. Об этом рассказал заместитель главы города Борис Пиотровский, сообщает «Петербургский дневник».
Основное внимание уделят сохранению исторических зданий и одновременно модернизации сооружений, обеспечивающих удобство обитателей.
Главная идея изменений — сочетать заботу о наследии и современные требования к содержанию питомцев.
Ключевым моментом станет реконструкция вольеров и помещений для животных. Уже завершены некоторые этапы: для белой медведицы установили ледогенератор, а место содержания жирафа по имени Соня почти полностью изменили, сделав его более просторным и современным.
Следующие преобразования коснутся оленника, львятника, а также павильонов для больших диких кошек и кустарниковых собак.
Власти обещают, что работы затронут как внутренние помещения, так и прилегающие территории, чтобы обеспечить животным максимально комфортные условия.
Ранее сообщалось, что петербургские депутаты предложили построить новый зоопарк.