Сессия подождёт: в Петербурге 120 беременных студенток получили выплаты

Единовременная выплата вызвала значительный интерес у молодых женщин, обучающихся в учреждениях высшего образования Петербурга. За первые два месяца 2025 года выплатой воспользовались уже 120 девушек, ожидающих ребёнка.
На тот момент по беременности состояли на учете 260 студенток вузов Северной столицы, что сообщила вице-губернатор Наталья Чечина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Городской бюджет в 2025 году планирует направить на эти цели 398,8 миллиона рублей. Подробные правила оформления и получения материальной помощи доступны беременным студентам на официальных интернет-ресурсах или в профильных учреждениях.
Ранее стало известно, что будущие мамы, получающие высшее образование, могут рассчитывать на разовую выплату в размере 100 тысяч рублей. В комитете по вопросам социальной политики уточнили, что существуют и иные меры поддержки, действующие на федеральном уровне.