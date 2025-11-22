Защитник по ту сторону решётки: в Петербурге адвоката отправили в СИЗО за мошенничество на 10 млн рублей

Адвокат, обвиняемый в мошенничестве на сумму 10 миллионов рублей, был взят под стражу решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из объединённой пресс-службы городских судов. Мера пресечения избрана до 8 января.
Согласно материалам дела, в августе 2019 года адвокат вместе с соучастниками инициировал проведение торгов по реализации собственности акционерного общества «НПО Экран». Важной частью схемы было требование внесения участниками торгов задатка. Организаторы рассчитывали, что после получения денег смогут прервать аукцион.
Один из претендентов перевёл на их счета 20 миллионов рублей. Часть этой суммы позже была возвращена пострадавшему, однако 10,1 миллиона были удержаны. По словам обвиняемых, деньги оставили себе в качестве неустойки, сославшись на якобы участие в сговоре с другим участником процедуры.
Адвокат был задержан 16 ноября 2025 года. На следующий день официально предъявлено обвинение. Подозреваемый свою вину не признал.