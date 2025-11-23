Городовой / Общество / Что за человек этот Елагин, раз в его честь назвали целый остров в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покрытый плесенью и граффити: забытый городом склеп фрейлины на Митрофаньевском Общество
Первый «юмористический паблик» России: что писала Екатерина Великая в своём журнале Город
Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу Город
Чухонцы какие-то: почему жителей Суоми так называли в древности, и обижаются ли они на прозвище? Общество
Тихая «Старая» — и вдруг пламя: в деревне Всеволожского района загорелся магазин Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Что за человек этот Елагин, раз в его честь назвали целый остров в Петербурге

Опубликовано: 23 ноября 2025 12:30
Петербург
Что за человек этот Елагин, раз в его честь назвали целый остров в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Любимое место для прогулок всех любителей осенней погоды.

У большинства петербуржцев Елагин остров ассоциируется с белками, бегунами и дворцом Росси. Но фамилия на табличке — не декоративная. Остров действительно принадлежал человеку по имени Елагин. И его история — намного интереснее, чем кажется.

Иван Переходович Елагин был не придворным фаворитом и не военным, а чиновником, поэтом, переводчиком и известным масоном своего времени. Екатерина II ценилa его как образованного и независимого мыслителя, поэтому в 1770-х пожаловала ему участок земли — тогда ещё сырой, болотистый остров между Каменным и Крестовским.

Елагин использовал его по-своему: построил загородный дом, высадил редкие деревья, развёл оранжереи и устроил огород с экзотическими культурами. По меркам XVIII века иметь ананасы на острове посреди Невы — было событием почти фантастическим.

После смерти Елагина территория перешла вдове, а затем была продана казне. Тогда её судьба изменилась. Павел I передал остров своей матери — Марии Фёдоровне. Уже при ней появился дворец, созданный Карло Росси: строгий, симметричный, хорошо узнаваемый.

Дальше остров прожил типичную для Петербурга жизнь. Он был и резиденцией, и местом для канцелярий, и музеем, и парком культуры. Во время войны здесь прокладывали траншеи и размещали госпитали. Но после 1945 года остров снова стал зелёной городской зоной — спокойной и открытой.

Сегодня Елагин остров — редкий пример пространства, где исторические слои не уничтожили атмосферу. Тут можно гулять, кататься на велосипеде, сидеть у воды или просто идти по аллее и помнить: этот тихий парк когда-то начался с человека, которому важны были не почести, а возможность думать в тишине.

Остров назван в честь хозяина, но перестал быть частным давно. И всё-таки ощущение «личного пространства» в нём осталось — как память о том, с чего всё началось.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью