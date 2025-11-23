Что за человек этот Елагин, раз в его честь назвали целый остров в Петербурге

У большинства петербуржцев Елагин остров ассоциируется с белками, бегунами и дворцом Росси. Но фамилия на табличке — не декоративная. Остров действительно принадлежал человеку по имени Елагин. И его история — намного интереснее, чем кажется.

Иван Переходович Елагин был не придворным фаворитом и не военным, а чиновником, поэтом, переводчиком и известным масоном своего времени. Екатерина II ценилa его как образованного и независимого мыслителя, поэтому в 1770-х пожаловала ему участок земли — тогда ещё сырой, болотистый остров между Каменным и Крестовским.

Елагин использовал его по-своему: построил загородный дом, высадил редкие деревья, развёл оранжереи и устроил огород с экзотическими культурами. По меркам XVIII века иметь ананасы на острове посреди Невы — было событием почти фантастическим.

После смерти Елагина территория перешла вдове, а затем была продана казне. Тогда её судьба изменилась. Павел I передал остров своей матери — Марии Фёдоровне. Уже при ней появился дворец, созданный Карло Росси: строгий, симметричный, хорошо узнаваемый.

Дальше остров прожил типичную для Петербурга жизнь. Он был и резиденцией, и местом для канцелярий, и музеем, и парком культуры. Во время войны здесь прокладывали траншеи и размещали госпитали. Но после 1945 года остров снова стал зелёной городской зоной — спокойной и открытой.

Сегодня Елагин остров — редкий пример пространства, где исторические слои не уничтожили атмосферу. Тут можно гулять, кататься на велосипеде, сидеть у воды или просто идти по аллее и помнить: этот тихий парк когда-то начался с человека, которому важны были не почести, а возможность думать в тишине.

Остров назван в честь хозяина, но перестал быть частным давно. И всё-таки ощущение «личного пространства» в нём осталось — как память о том, с чего всё началось.