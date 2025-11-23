Квартирные аферисты под ударом: в Госдуме вносят закон, чтобы пресечь обман при продаже жилья

Парламентская группа партии «Справедливая Россия» готовит для рассмотрения в Государственной думе новый проект закона, основной целью которого станет предотвращение обмана при продаже жилых помещений и урегулирование возможных споров после заключения сделки.
Особое внимание уделено ситуации, когда пожилые владельцы, расставшись с квартирой, позже заявляют о мошенничестве и пытаются вернуть имущество через суд. В пресс-службе партии отметили:
«У фракции есть своё видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесён на следующей неделе»
.
Документ подготовили Сергей Миронов, возглавляющий фракцию, и Михаил Делягин, занимающий должность заместителя председателя комитета по экономической политике.