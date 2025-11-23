Городовой / Город / Квартирные аферисты под ударом: в Госдуме вносят закон, чтобы пресечь обман при продаже жилья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покрытый плесенью и граффити: забытый городом склеп фрейлины на Митрофаньевском Общество
Первый «юмористический паблик» России: что писала Екатерина Великая в своём журнале Город
Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу Город
Чухонцы какие-то: почему жителей Суоми так называли в древности, и обижаются ли они на прозвище? Общество
Тихая «Старая» — и вдруг пламя: в деревне Всеволожского района загорелся магазин Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Квартирные аферисты под ударом: в Госдуме вносят закон, чтобы пресечь обман при продаже жилья

Опубликовано: 23 ноября 2025 12:32
Квартирные аферисты под ударом: в Госдуме вносят закон, чтобы пресечь обман при продаже жилья
Квартирные аферисты под ударом: в Госдуме вносят закон, чтобы пресечь обман при продаже жилья
Городовой ру

В стране обсуждают меры по предотвращению мошенничества с использованием так называемой «бабушкиной схемы».

Парламентская группа партии «Справедливая Россия» готовит для рассмотрения в Государственной думе новый проект закона, основной целью которого станет предотвращение обмана при продаже жилых помещений и урегулирование возможных споров после заключения сделки.

Особое внимание уделено ситуации, когда пожилые владельцы, расставшись с квартирой, позже заявляют о мошенничестве и пытаются вернуть имущество через суд. В пресс-службе партии отметили:

«У фракции есть своё видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесён на следующей неделе»

.

Документ подготовили Сергей Миронов, возглавляющий фракцию, и Михаил Делягин, занимающий должность заместителя председателя комитета по экономической политике.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью