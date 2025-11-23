Городовой / Город / Легковушка врезалась в автобус на Красносельском шоссе: водитель — в больнице, столб — в сугробе
Опубликовано: 23 ноября 2025 12:12
В результате происшествия с автобусом никто из пассажиров не получил травм.

Авария с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошла на Красносельском шоссе в окрестностях Санкт-Петербурга.

Легковая машина столкнулась с одним из автобусов у остановки, но на этом происшествие не закончилось: автомобиль задел также фонарный столб, в результате чего тот оказался поваленным на землю.

Кузов легкового автомобиля получил значительные повреждения передней части, у машины разбито лобовое стекло. У автобуса сломана левая часть задней стороны. В результате дорожного происшествия ранения получил водитель легкового автомобиля.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинская служба. Причины и подробности произошедшего выясняются.

Юлия Аликова
