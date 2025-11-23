Колесоотбойные тумбы Петербурга: что это такое на самом деле и зачем их ставили

На улицах старого Петербурга можно заметить наклонённые гранитные или чугунные столбики у арок, углов домов и въездов во дворы. Многие туристы считают, что они «помогали каретам заезжать в проезд», будто бы направляя колесо. Но эта версия — чистый миф.
В XIX веке у экипажей была одна главная проблема: большие деревянные колёса легко отбивали штукатурку, царапали гранит и сносили углы зданий. Чтобы защитить фасады, в 1816 году Александр I подписал «указ о тротуарах», который обязывал устанавливать возле арок специальные колёсоотбойные тумбы. Их делали из гранита или чугуна: диаметр — около 30–40 см, высота — 140–150 см, часть уходила в землю. Никакой хитрой траектории они не задавали — просто принимали удар на себя.
Удар об закруглённый край помогал колесу «соскользнуть» и не завалить арку, но конструктивно тумбы были чистыми барьерами, а не инженерными направляющими. Исторические источники — указы, документы и краеведческие описания — называют их только защитными. Ни одного упоминания о «направлении кареты» нет.
Гранитные столбики ставили почти у каждого двора. На Невском их почти не осталось из-за постоянных ремонтов, но они до сих пор стоят на Марата, Гороховой, Суворовском. Самые ранние — у Петровских ворот Петропавловки. Чугунные — более редкие и декоративные, например, с львиными мордами у Строгановского дворца.
Похожую функцию иногда выполняли даже старые пушечные стволы — их устанавливали вертикально по краям въезда во дворы.
Сегодня такие тумбы возвращаются в городскую среду как элемент благоустройства — они по-прежнему защищают пешеходные зоны, но при этом помогают сохранять исторический характер Петербурга.