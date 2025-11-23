Петербургские электромобили сдулись в цене: минус почти 30% за год

В Петербурге за последний год отмечено заметное снижение стоимости новых электромобилей. По данным исследования, проведённого специалистами сервиса объявлений, средняя цена упала на 30,3% и теперь составляет 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает новый аналитический отчёт.
Некоторые модели заметно подешевели: стоимость NIO ES6 снизилась на 48,4% и теперь равна 5,1 миллиона рублей, Hongqi E-HS9 подешевел на 21% до 7,5 миллиона, Zeekr 001 — на 10,4% до 6,7 миллиона, а Zeekr 009 стоит теперь 11,8 миллиона, что на 7,3% меньше прежнего. Аналитики подчёркивают, что такие изменения связаны не только с корректировкой цен на отдельные машины, но и с появлением на рынке большего числа доступных моделей и бюджетных марок. Таким образом, если в продаже появляется больше недорогих транспортных средств, это отражается на среднем уровне цен.
За 2025 год самые высокие показатели спроса зафиксированы у электромобилей марок Ora, Zeekr, Hongqi, Voyah и Jidu. Особой популярностью у покупателей пользовались такие модели, как Ora 03, Zeekr 001, Hongqi E-HS9, Voyah Passion и Jidu ROBO-01. Больше всего увеличился интерес к Ora 03 — количество приобретений выросло в 4,1 раза за год.
Что касается объявлений на самой площадке, наибольшую долю здесь занимают электрокары Zeekr (21,4%), Jidu (20,4%), NIO (15%), Ora (13,1%) и Voyah (6,8%). Если рассматривать распределение по моделям, чаще других встречаются Jidu ROBO-01 (20,4%), Zeekr 001 (14,6%), Ora 03 (12,1%), Voyah Passion (6,3%) и Geely EX5 (5,8%).
Специалисты приводят следующие показатели по изменению цен за год:
- NIO ES6 — снижение на 48,4%
- Hongqi E-HS9 — минус 21%
- Zeekr 001 — дешевле на 10,4%
- Zeekr 009 — на 7,3% менее прежней стоимости