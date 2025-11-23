Городовой / Город / Золото в залах Эрмитажа: кто взял награды на премии «Золотой Трезини»
Золото в залах Эрмитажа: кто взял награды на премии «Золотой Трезини»

Опубликовано: 23 ноября 2025 13:33
Городовой ру

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса и вручили премию за лучший реализованный проект капитального строительства.

В Северной столице провели церемонию вручения Восьмой Международной премии «Золотой Трезини». Торжество прошло в Государственном Эрмитаже. Почётные награды вручались в нескольких номинациях.

Особое внимание уделили достижениям архитекторов Петербурга. Главный архитектор города Павел Соколов отметил проект жилого комплекса «Московский, 65» и вручил статуэтку руководителю бюро «Студия 44» Никите Явейну. Эта работа была признана лучшим реализованным проектом капитального строительства в городе.

В числе лауреатов оказался также парклет, появившийся в Новоселье. Его отметили в категории малых архитектурных форм в общественном пространстве. Авторами этой работы выступили студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.

Парклет задумывался как место для отдыха и встреч людей. Архитектурное решение отражает течение времени и развитие общества, что проявляется в соединении различных материалов: пластика, древесины и металла. Эта идея стала ключевой в концепции объекта.

Эксперты вручили дипломы ещё двум проектам — жилому комплексу «NEWПИТЕР» и предложению по созданию фондохранилища для музея-заповедника «Старая Ладога». Кроме того, памятник Рериху, расположенный в усадьбе «Извара», получил признание как лучшее произведение открытого пространства.

О значении небольших архитектурных решений в регионе высказался вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. Он отметил:

«Ленобласть сильна не только масштабными архитектурными проектами, но и вниманием к деталям, поэтому в 2025 году сделали акцент на небольшие проекты. Наши архитекторы создавали смыслы в малых формах и в общественных пространствах, которые вдыхают жизнь в улицы и проспекты. Благодарю главного архитектора Сергея Лутченко и его коллег, которые наполнили эти проекты содержанием и сделали их частью новой городской культуры».
Юлия Аликова
