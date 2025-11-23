Не Эрмитаж, а переговорные: как деловой туризм за год пополнил бюджет Петербурга на 82 млрд рублей

Новости по теме

Обошел даже Москву: подсчитаны доходы Петербурга на туризме в 2024 году

День, когда Петербург открывал театры, мосты и боролся с вандалами: что произошло 14 октября в истории Петербурга

Петербург без глянца: как живет Апрашка — заброшенный уголок Петербурга с большой историей

Туризм без гида: как создать свой собственный маршрут по Петербургу

Петербург до Петербурга: битва за Охтинский мыс и сокровища, которые он скрывал

