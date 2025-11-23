Не Эрмитаж, а переговорные: как деловой туризм за год пополнил бюджет Петербурга на 82 млрд рублей

Санкт-Петербург занял первую строчку в перечне российских регионов, где активно развивается событийный туризм. В 2024 году приезд деловых гостей принёс экономике города 82 млрд рублей. Такой вывод приводится в публикации издания о деловой жизни города.
Генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Сергей Азаренков сообщил, что в 2025 году вклад делового туризма составил 11,6%. За отчётный период северная столица принимала участие в крупных национальных и зарубежных форумах, а также организовала конгрессы для 20 тысяч специалистов.
Дополнительно Азаренков уточнил, что при содействии программы «Амбассадор» удалось провести 30 различных деловых встреч. Экономический результат от этих мероприятий оценили в 3,5 млрд рублей. Городская администрация ежегодно выделяет 50 млрд рублей на поддержку отрасли.
В 2025 году город продолжает оставаться одним из ведущих центров притяжения для деловых туристов. На его долю приходится 2% всех бронирований квартир и апартаментов, связанных с командировками.