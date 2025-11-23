Хамы на кассе, вечные очереди, но какой красивый... За что петербуржцы любят и ненавидят Балтийский вокзал

Балтийский вокзал — один из самых противоречивых в Петербурге. Для одних это красивое историческое здание у метро «Балтийская» и удобная отправная точка в Петергоф, Ломоносов и Гатчину. Для других — место, где каждый второй визит превращается в квест.
Положительных впечатлений у людей много: чистые залы, понятная навигация, быстрые кассы и прямая связь с метро. Многие называют Балтийский «самым аккуратным вокзалом города» и отмечают, что именно отсюда начинается половина приятных летних поездок по царским резиденциям.
Но недостатки звучат не меньше. Часть пассажиров жалуется на хамоватый или медлительный персонал, непонятные кассы, вечные очереди и странные ситуации с билетами.
Кому-то не нравится маленький туалет на платформе или временные закрытия выходов, из-за которых люди делают круги по району. А некоторые уверены, что вокруг вокзала слишком грязно и шумно, особенно летом.
Итог простой: Балтийский вокзал любят за удобство и красоту, ненавидят — за обслуживание и редкие, но раздражающие накладки. Как ни крути, он остается одним из самых используемых и обсуждаемых вокзалов Петербурга.