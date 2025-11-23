Городовой / Город / Не та, о ком вы подумали: рыжую красавицу заметили на Обводном канале в Петербурге
Не та, о ком вы подумали: рыжую красавицу заметили на Обводном канале в Петербурге

Опубликовано: 23 ноября 2025 17:53
Камеры видеонаблюдения зафиксировали появление дикого животного.

В центре Петербурга была замечена дикая лисица. Животное попало в объектив камеры видеонаблюдения вблизи домов 121-123 на Обводном канале. Прохожие зафиксировали её прогулку этим утром.

В последнее время лису уже несколько раз видели в разных районах города. По словам очевидцев, её присутствие отмечали в Летнем саду, на проезжей части Петроградской стороны, среди растений Ботанического сада, неподалёку от гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове, а также рядом с Балтийским вокзалом.

Ранее на взлётно-посадочной полосе аэропорта Пулково была замечена лисица, из-за чего прибывающий самолёт задержался с посадкой. Пока не известно, идёт ли речь об одном и том же животном.

Автор:
Юлия Аликова
Город
