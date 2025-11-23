Не робот, а школьник: петербуржец взял первое место на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту

Александр Беглов обратился с поздравлением к одиннадцатикласснику из школы № 667 Елисею Кирпиченко, который одержал победу на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту 2025 года. В этом соревновании принимали участие не только российские старшеклассники, но и учащиеся из других стран. Итоги были объявлены в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.
Лучшим участникам вручили награды Д. Чернышенко, занимающий пост заместителя Председателя Правительства России, и министр просвещения С. Кравцов. В администрации Петербурга сообщили:
«Елисей начал заниматься информатикой и искусственным интеллектом после девятого класса. В школе для него организован индивидуальный путь обучения, углублённо он изучает информатику самостоятельно».
Победитель приглашён на очный этап чемпионата по машинному обучению, который запланирован в Стамбуле в начале декабря. Олимпиада рассчитана на учеников с восьмого по одиннадцатый класс, проявляющих интерес к искусственному интеллекту и желающих изучать информатику глубже. В нынешнем году квалификационный тур объединил около 52 тысяч школьников из 26 государств.
В число стран, ученики которых приняли участие, вошли Казахстан, Узбекистан, Кипр и Армения. Образовательные достижения петербургских школьников неоднократно отмечались ранее: выдвигались победители и на международных научных конкурсах.