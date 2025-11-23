Городовой / Общество / Сколько теперь стоит самая дешёвая однушка у метро в Петербурге — цифра, от которой хочется сесть
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Общество Спорт

Сколько теперь стоит самая дешёвая однушка у метро в Петербурге — цифра, от которой хочется сесть

Опубликовано: 23 ноября 2025 18:30
квартира
Фото: Городовой.ру

Раньше за такую стоимость можно было купить дом.

Рынок новостроек у метро в Петербурге стал дороже и плотнее: сегодня таких квартир в продаже всего около 8%, но их число стабильно растёт. В 2025 году в городе выставлено 12,3 тысячи новых однушек — на 16% больше, чем в начале года.

Строительные компании расширяют крупные кварталы, на рынок выходит всё больше домов, а ограниченный старт продаж 2023–2024 годов постепенно отходит в прошлое.

Особенно заметен скачок предложений в шаговой доступности от метро: за год — плюс 22%, с 841 до 1022 лотов. Но вот что действительно цепляет — цены.

Эксперты называют конкретную цифру: самая дешёвая однушка в пешей доступности от метро сейчас стоит 12,56 млн рублей. Это квартира площадью 38,5 квадратов на Коломяжском проспекте в Приморском районе. Год назад аналогичное жильё обходилось в 10,4 млн.

Рост — 20%. И это уже новая норма для петербургского рынка.

Автор:
Игорь Мустафин
