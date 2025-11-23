Даже Исаакиевский собор не так хорош: эту церковь называют одной из самых красивых в России — и спорить с этим сложно

Знаменская церковь в Дубровицах давно стала местом, где у людей по-настоящему перехватывает дыхание. Кто бы ни приезжал — турист, местный или случайный прохожий — впечатление одно и то же: остановиться и рассматривать.
Храм совсем не похож на привычные русские церкви. Белокаменный, резной, увешанный скульптурами и украшенный короной вместо купола — он выбивается из всего, что обычно относят к православной архитектуре. Искусствоведы еще сто лет назад писали, что ничего подобного в России больше нет — слишком необычный и слишком «европейский».
Церковь построили в конце XVII века по заказу князя Бориса Голицына, воспитателя Петра I. Он увлекался западной культурой, знал языки, любил европейское искусство — и хотел, чтобы его усадебный храм выглядел именно так. Поэтому в архитектуре смешались западноевропейские идеи, скульптуры, резное убранство и белый камень, который позволял делать настолько тонкую работу.
Освящение задержали почти на пять лет — патриарх Адриан посчитал внешний вид чересчур «несвойственным русской традиции». Храм открыт только после его смерти, при новом руководителе церкви — и в присутствии Петра I.
Не менее интересна история XX века. В 1930-е храм закрыли, священников выселили, а само здание передали совхозу. В послевоенные годы здесь размещался институт животноводства. Лишь в начале 1990-х церковь удалось вернуть верующим, и с тех пор она снова действует.
Сегодня Знаменская церковь — главная достопримечательность Подольска. Ее называют феноменом: архитектурным, историческим и культурным. И именно поэтому сюда возвращаются снова и снова — рассматривать фасады, крутиться вокруг храма, искать новые детали и пытаться понять, как вообще такое могло появиться под Москвой.