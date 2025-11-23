Городовой / Город / Музей, где прошлое звучит: как один человек собрал самую музыкальную коллекцию Петербурга
Музей, где прошлое звучит: как один человек собрал самую музыкальную коллекцию Петербурга

Опубликовано: 23 ноября 2025 16:15
Музей, где прошлое звучит: как один человек собрал самую музыкальную коллекцию Петербурга
Этот музей создал не коллекционер и не учёный, а цирковой артист — и это только начало истории.

Есть музеи, куда приходят смотреть. Есть — куда приходят слушать. А в Санкт-Петербурге есть место, где звук становится машиной времени — частный Музей граммофонов и фонографов, основанный человеком, который однажды решил сохранить голоса прошлого.

Как всё началось

Его создатель — Владимир Дерябкин, артист цирка и дрессировщик. Во время работы над номером он случайно наткнулся на старый патефон и купил его не как экспонат, а как часть будущей постановки. Но именно этот предмет стал отправной точкой: мечта коллекции родилась почти мгновенно, а поиск раритетов превратился в дело всей жизни.

Тридцать лет поездок, гастролей и настоящих охот за артефактами — и коллекция выросла до масштаба, который невозможно было спрятать дома. Так появился музей.

Коллекция, которая не пылится — она звучит

В фонде музея сегодня более 300 настоящих, а не музейных, по паспорту, экспонатов. Это аппараты конца XIX — начала XX века, и многие из них — в полном рабочем состоянии.

Здесь можно увидеть и услышать:

  • ранние фонографы Эдисона
  • граммофон с раструбом в виде русалки, принадлежавший графу Воронцову
  • музыкальные шкатулки и шарманки
  • редчайший экспонат — граммовар, гибрид граммофона и самовара
  • коллекцию самоваров и предметов быта ушедшей эпохи

Её нередко называют одной из трёх самых больших коллекций подобного рода в мире.

Музей, где можно услышать историю

Это не витринный показ техники. Экскурсоводы включают аппараты, объясняют их механику, показывают, как "поёт металл", рассказывают о мастерах, владельцах, мануфактурах и забытых технологиях.

Стенды здесь оживают, а звук — не иллюстрация, а главный герой.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
