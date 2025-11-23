Музей, где прошлое звучит: как один человек собрал самую музыкальную коллекцию Петербурга

Есть музеи, куда приходят смотреть. Есть — куда приходят слушать. А в Санкт-Петербурге есть место, где звук становится машиной времени — частный Музей граммофонов и фонографов, основанный человеком, который однажды решил сохранить голоса прошлого.
Как всё началось
Его создатель — Владимир Дерябкин, артист цирка и дрессировщик. Во время работы над номером он случайно наткнулся на старый патефон и купил его не как экспонат, а как часть будущей постановки. Но именно этот предмет стал отправной точкой: мечта коллекции родилась почти мгновенно, а поиск раритетов превратился в дело всей жизни.
Тридцать лет поездок, гастролей и настоящих охот за артефактами — и коллекция выросла до масштаба, который невозможно было спрятать дома. Так появился музей.
Коллекция, которая не пылится — она звучит
В фонде музея сегодня более 300 настоящих, а не музейных, по паспорту, экспонатов. Это аппараты конца XIX — начала XX века, и многие из них — в полном рабочем состоянии.
Здесь можно увидеть и услышать:
- ранние фонографы Эдисона
- граммофон с раструбом в виде русалки, принадлежавший графу Воронцову
- музыкальные шкатулки и шарманки
- редчайший экспонат — граммовар, гибрид граммофона и самовара
- коллекцию самоваров и предметов быта ушедшей эпохи
Её нередко называют одной из трёх самых больших коллекций подобного рода в мире.
Музей, где можно услышать историю
Это не витринный показ техники. Экскурсоводы включают аппараты, объясняют их механику, показывают, как "поёт металл", рассказывают о мастерах, владельцах, мануфактурах и забытых технологиях.
Стенды здесь оживают, а звук — не иллюстрация, а главный герой.