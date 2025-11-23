Не улыбкой единой: как с самого начала стать своим в новом коллективе — советы экспертов

В первый день на новом месте многие ощущают не столько напряжение из-за предстоящих обязанностей, сколько тревогу, связанную с тем, примет ли коллектив. Карьерный консультант Валерия Доманская отмечает, что в такой ситуации важно уделять больше внимания наблюдению за происходящим и слушать, а не стремиться сразу выделиться или впечатлить коллег рассказами о профессиональных достижениях. Она советует быть сдержаннее, чтобы не вызвать у других сотрудников впечатление излишней самоуверенности.
Доманская советует в первые рабочие дни занимать позицию стороннего наблюдателя, чтобы лучше понять, как устроены отношения между людьми в команде. Важно следить за принятыми здесь традициями и уважительно относиться к установленным порядкам, в частности соблюдать дисциплину и придерживаться делового стиля одежды. Приходить на работу вовремя и поддерживать официальный тон — основа благоприятного первого впечатления.
Когда начальник знакомит новичка с остальными сотрудниками, имеет смысл запомнить имена и роли коллег, а также проявлять внимательность и сдержанность в суждениях. Доманская советует не спешить делать выводы о людях, с которыми предстоит работать, — лучше понаблюдать за корпоративными обычаями. Иногда на первых порах новички сталкиваются с личными расспросами.
В подобных случаях специалист предлагает спокойно и вежливо обозначать границы, избегая откровенных рассказов о частной жизни или причинах смены работы.
— Ориентируйтесь на нейтральные темы о погоде, любимых фильмах, планах на выходные. Пройдёт немного времени, и вы сами поймёте, с кем из коллег может сложиться неформальное и дружеское общение, а с кем — не стоит выходить за рамки делового этикета, — отмечает эксперт.
По словам Доманской, естественность является наиболее верной стратегией поведения — излишняя попытка всем понравиться или показать нехарактерную для себя открытость может восприняться как неискренность. Также она предостерегает от чрезмерно услужливого поведения, поскольку это может вызвать нежелательные ожидания со стороны коллектива. Важно сохранять меру и избегать крайностей в стремлении влиться в рабочую среду.