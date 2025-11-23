Чемоданы наготове: заграничные поездки из Петербурга за год подешевели на 15%

За последний год отмечено существенное снижение стоимости авиабилетов на направлении Пхукет, а также в Баку, Бангкок, Ереван и Дубай.

В декабре и в период новогодних каникул жители Санкт-Петербурга могут отправиться за границу дешевле, чем год назад. Расходы на поездки снизились примерно на 15% по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года. Эксперты туротрасли объясняют это укреплением рубля, увеличением количества авиарейсов и более продолжительными праздничными днями.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России и главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, цены на зарубежные поездки из Петербурга за последние двенадцать месяцев уменьшились на 5–15% в зависимости от направления.

— За счёт более длинных праздников конкуренция между туристами за самые популярные даты вылета уменьшилась. Кроме того, объем перевозок по многим направлениям вырос, — отметил Мурадян.

Он также добавил, что укрепление рубля сыграло значительную роль — например, в ноябре 2024 года курс превышал 100 рублей за доллар. Дополнительное влияние оказали ранние бронирования по специальным предложениям. Специалисты фиксируют, что интерес к зарубежным путешествиям на зимние праздники возрос почти наполовину.

По информации туроператора Fun&Sun, активнее всего развивается сегмент «средний плюс»: россияне чаще выбирают отели высокого уровня и продолжительные туры на 8–10 ночей.

Аналитики сервиса «Туту» отмечают, что перелёты из Петербурга за границу этой зимой стали дешевле в среднем на 15%. Заместитель директора по развитию авиарынка Артём Кузьмин сообщает, что больше всего подешевели авиабилеты по следующим направлениям:

Пхукет (–26%)

Баку (–21%)

Бангкок (–18%)

Ереван и Дубай (оба –15%)

Если рассматривать только новогодние даты, то в Ереван билеты стали доступнее на 23% по сравнению с прошлым годом, в Дубай – на 18%, в Баку – на 16%.

В настоящее время самым востребованным зарубежным направлением остаются Объединённые Арабские Эмираты, на их долю приходится до трети всех выездных туристов из Северной столицы. Следующие по популярности — страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Таиланд и Вьетнам, где сейчас самый разгар сезона отдыха (во Вьетнаме особенно востребованы остров Фукуок и район Муйне). Пользуются спросом и Мальдивы.

В то же время некоторые направления за год подорожали. Среди них — Тбилиси (рост стоимости зимних перелётов на 32%), Минск (на 16%) и Самарканд (на 8%). В праздничные дни прирост цен на билеты по этим направлениям оказался ещё заметнее: до 27% для Самарканда и 22% для Минска.

После окончания новогодних праздников эксперты ожидают небольшого снижения цен на направления, где традиционно сокращается число путешественников.