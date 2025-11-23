Петербурженка Каюмова обернула брусья в золото на юниорском чемпионате мира

Петербургская спортсменка Милана Каюмова одержала победу на юниорском мировом первенстве по спортивной гимнастике, проходящем в Маниле, в упражнении на брусьях. Она получила оценку 13,933 балла. Таким образом, 15-летняя гимнастка из России заняла первое место.
Серебряная награда досталась Луции Пиляровой из Словакии, чьи выступления судьи оценили на 13,800 балла. На третьем месте оказалась Кэролайн Моро из Соединённых Штатов, сумевшая набрать 13,333 балла. В индивидуальном многоборье, состоявшемся накануне, Каюмова разместилась на шестой позиции, а первой стала Юме Минамино из Японии.
Стоит отметить, что Милана Каюмова представляет Россию как единственная среди девушек на этом чемпионате мира. На этих соревнованиях от России также выступает Арсений Духно, который ранее завоевал золото в многоборье среди юношей. Так прошли выступления российских спортсменов на турнире, проходящем на Филиппинах.