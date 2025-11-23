Гололёд в Петербурге: кто упал, тому деньги — но только со справкой

В зимние месяцы в Санкт-Петербурге ежегодно увеличивается число несчастных случаев с пешеходами, причиной которых становятся обледенелые проезжие части и пешеходные зоны. В подобных ситуациях жителям рекомендуют своевременно фиксировать обстоятельства происшествия, чтобы впоследствии иметь возможность обратиться за возмещением причинённого ущерба. На это обратил внимание Виталий Самойлов, руководящий проектом Ступенька.рф и являющийся участником сообщества «Сколково».
Самойлов уточнил, что при падении на скользкой поверхности, включая ступени, крыльцо или дорожки, следует сразу зафиксировать место случившегося: сделать фотографии и видеозапись, а также опросить очевидцев для подтверждения события. Помимо сбора данных рекомендуется немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи или обратиться в ближайшее медицинское учреждение для получения справки о травме. При наличии серьёзных повреждений требуется пригласить сотрудников полиции, чтобы они составили акт осмотра места падения.
Эксперт советует собирать полный пакет документов, подтверждающих расходы на лечение: чеки за приобретённые медикаменты, платёжные документы за обследования, билеты на поездку до лечебного учреждения, а также сведения о больничном листе. Это поможет получить компенсацию, если придётся взыскивать средства с ответственных структур.
Ответственные лица за поддержание порядка зависят от того, где произошёл инцидент: магазины и их владельцы отвечают за зоны входа в торговые павильоны, управляющие организации — за подъезды многоквартирных домов, а территории учреждений находятся под надзором их администрации. Городские лестницы и общественные пространства контролируются муниципалитетом или подрядными организациями.
— Таким образом, за травму на скользкой дороге можно получить компенсацию от человека или организации, ответственных за уборку и безопасность данной территории, — заключил эксперт.