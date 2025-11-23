Карты на стол: стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» рассекречен

В Нижнем Новгороде сегодня пройдет матч между местной командой «Пари НН» и петербургским «Зенитом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Встреча начнется в 15:15 по московскому времени, судить игру будет Инал Танашев. Объявлены стартовые составы обеих команд.
В распоряжении «Зенита» сегодня выйдут на поле Адамов, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев и Глушенков. Футболистов «Пари НН» в стартовом составе будут представлять Медведев, Александров, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Тичич, Ивлев, Лесовой и Грулёв. Главная особенность предстоящего матча — высокая разница в текущих результатах соперников.
На данный момент нижегородцы располагаются на 16-й позиции с 8 очками после пятнадцати проведённых встреч. В предыдущем туре команда сыграла без голов с казанским «Рубином». В то же время «Зенит» занимает третье место, имея в своём активе 30 очков и продолжая борьбу за звание чемпиона.