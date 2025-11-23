Почему американцев называют «янки» и «гринго»: простое объяснение без сказок из Сети

Эти прозвища кажутся резкими, но по умолчанию вовсе не оскорбительные. Всё зависит от контекста: «янки» может звучать как ругательство в лозунге «Yankee go home!», но в то же время именно так называется бейсбольная команда New York Yankees, а «Yankee Doodle» — официальный гимн штата Коннектикут.
Примерно как у нас слово «ватник»: кто говорит и зачем — так и звучит.
Гринго
Это слово пришло из испанского — griego, «грек». Так жители Латинской Америки когда-то называли любых белых иностранцев. Со временем, из-за частого присутствия США в регионе, термин словил ассоциацию именно с американцами. Но формально гринго — любой светлокожий турист: русский в Мексике тоже под него подходит.
Янки
Здесь историй больше. Все версии сходятся в одном: речь о белых американцах.
Есть версия про богa Януса — двуликого, непредсказуемого. Так британцы якобы называли колонистов во время войны за независимость. Другая — что слово происходит от британского junk («хлам»), по принципу солдатского сленга.
Есть распространённая голландская версия: Jan + Kees — самые популярные имена среди переселенцев из Нидерландов. Для англичан «янкис» было способом обозначить людей, говорящих по-английски с тяжёлым акцентом. Примерно как «Фриц» или «Джамшут» в русском языке.
И есть индейское объяснение: на языке чероки слово eankke означает «трусливый». Индейцы якобы так отзывались о колонистах, которые пришли воевать, но особой храбростью не отличались.