Почему американцев называют «янки» и «гринго»: простое объяснение без сказок из Сети

Опубликовано: 23 ноября 2025 20:30
Костнер
Кадр из сериала «Йеллоустоун»

Очень уж много баек развелось о зарубежных партнерах.

Эти прозвища кажутся резкими, но по умолчанию вовсе не оскорбительные. Всё зависит от контекста: «янки» может звучать как ругательство в лозунге «Yankee go home!», но в то же время именно так называется бейсбольная команда New York Yankees, а «Yankee Doodle» — официальный гимн штата Коннектикут.

Примерно как у нас слово «ватник»: кто говорит и зачем — так и звучит.

Гринго

Это слово пришло из испанского — griego, «грек». Так жители Латинской Америки когда-то называли любых белых иностранцев. Со временем, из-за частого присутствия США в регионе, термин словил ассоциацию именно с американцами. Но формально гринго — любой светлокожий турист: русский в Мексике тоже под него подходит.

Янки

Здесь историй больше. Все версии сходятся в одном: речь о белых американцах.

Есть версия про богa Януса — двуликого, непредсказуемого. Так британцы якобы называли колонистов во время войны за независимость. Другая — что слово происходит от британского junk («хлам»), по принципу солдатского сленга.

Есть распространённая голландская версия: Jan + Kees — самые популярные имена среди переселенцев из Нидерландов. Для англичан «янкис» было способом обозначить людей, говорящих по-английски с тяжёлым акцентом. Примерно как «Фриц» или «Джамшут» в русском языке.

И есть индейское объяснение: на языке чероки слово eankke означает «трусливый». Индейцы якобы так отзывались о колонистах, которые пришли воевать, но особой храбростью не отличались.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
