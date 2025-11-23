Тысячи шагов вместо билета: девушка идёт из Москвы в Петербург ради «ежедневного шквала эмоций»

Василина решила отправиться в пешее путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Она преодолевает почти 800 километров по осенним дорогам, несмотря на дождь, снег и гололёд. Физической подготовкой она занималась заранее, но, по признанию путешественницы, главные трудности связаны не столько с нагрузками на тело, сколько с эмоциональным состоянием.
Василина рассказывает, что мысли о бесконечности пути сильно давят, и приходится ежедневно справляться с самим собой.
«Кажется, что дорога никогда не закончится. Это давит и ломает. Каждый день учишься побеждать свои страхи и эмоции, идти вперёд. Физическая усталость не так страшна, за ночь успеваю восстановиться», — делится впечатлениями девушка.
Основным стимулом стать самой себе примером и не сойти с выбранного пути для неё остаётся собственный вызов. Мотивирует и поддержка множества людей, которые проявляют участие в соцсетях — по словам Василины, среди них много тех, кто вдохновляется её опытом. Сейчас путешественница уже дошла до Ленинградской области.
По пути девушка встречается с жителями сельских и городских населённых пунктов. Местные рассказывают интересные истории, показывают окрестности и помогают советом. Ночует Василина в гостиницах, чтобы восстановить силы перед следующим днём пути.
Иногда случаются и неприятные моменты: некоторые автомобилисты чересчур настойчиво предлагают подвезти её, не позволяя спокойно продолжить маршрут. Несмотря на подобные эпизоды, положительные эмоции берут верх.
«Каждый день переживаешь столько эмоций, как будто прошёл месяц. Ты видишь разных людей, знакомишься, бываешь в разных местах, всё фотографируешь, подмечаешь разные детали. Очень красивая природа. Все положительные эмоции перебивают негатив, который испытываешь во время этого похода», — отмечает блогер.