Замерзнут ли туристы в Петербурге этой зимой: синоптики честно ответили, класть ли пуховик в чемодан

Петербург традиционно встречает зиму красиво: миллионы туристов приезжают за огнями Невского, катками, ярмарками и поездками в Карелию. В этом сезоне гостей ждут ещё больше — и главный вопрос звучит просто: холодно будет или опять дождь с мокрым снегом?
По словам синоптиков, тревожиться не стоит. Зима обещает быть лёгкой: морозы будут, но непродолжительные, снег — периодический, но стабильный. Сначала придётся пережить долгое затянувшееся тепло: минимум до 10 ноября в городе держатся плюсовые температуры, дожди и переменная облачность.
Лишь во второй половине месяца начнётся настоящий разворот к зиме — со снегом и минусом. Сезон в целом ожидается холоднее прошлогоднего, но всё равно теплее климатической нормы примерно на один градус. Для Петербурга это означает классическую «мягкую» зиму: минусовые дни, оттепели, снегопады — всё чередуется, но без экстремальных перепадов.
По Северо-Западу картина похожая: к середине ноября похолодание, а дальше — зима с небольшой положительной аномалией, но в пределах нормы.
Вывод простой: туристов не продует и не заморозит. Погода будет близкой к классическому петербургскому сценарию — умеренно холодной, со снегом и короткими оттепелями.