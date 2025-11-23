Городовой / Общество / Замерзнут ли туристы в Петербурге этой зимой: синоптики честно ответили, класть ли пуховик в чемодан
Опубликовано: 23 ноября 2025 19:30
туристы в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Жители многих регионов до сих пор ходят налегке, и терзаются вопросом.

Петербург традиционно встречает зиму красиво: миллионы туристов приезжают за огнями Невского, катками, ярмарками и поездками в Карелию. В этом сезоне гостей ждут ещё больше — и главный вопрос звучит просто: холодно будет или опять дождь с мокрым снегом?

По словам синоптиков, тревожиться не стоит. Зима обещает быть лёгкой: морозы будут, но непродолжительные, снег — периодический, но стабильный. Сначала придётся пережить долгое затянувшееся тепло: минимум до 10 ноября в городе держатся плюсовые температуры, дожди и переменная облачность.

Лишь во второй половине месяца начнётся настоящий разворот к зиме — со снегом и минусом. Сезон в целом ожидается холоднее прошлогоднего, но всё равно теплее климатической нормы примерно на один градус. Для Петербурга это означает классическую «мягкую» зиму: минусовые дни, оттепели, снегопады — всё чередуется, но без экстремальных перепадов.

По Северо-Западу картина похожая: к середине ноября похолодание, а дальше — зима с небольшой положительной аномалией, но в пределах нормы.

Вывод простой: туристов не продует и не заморозит. Погода будет близкой к классическому петербургскому сценарию — умеренно холодной, со снегом и короткими оттепелями.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
