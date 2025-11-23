Сувениры Петербурга — только по прописке: символику города хотят оставить исключительно за местными производителями

В Санкт-Петербурге решено изменить порядок распространения сувенирных товаров, чтобы сохранить положительный облик города среди гостей и жителей. Особое внимание уделяют качеству товаров с городской символикой, которые часто покупают туристы. Об этом стало известно из сообщения в местном информационном издании.
Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов обратил внимание, что значительная доля магнитов и брелоков, представленных на улицах, создаётся вне города и нередко отличается низким уровнем исполнения. На продукции встречаются неправильные цвета или искажённые очертания известных архитектурных объектов — например, у Адмиралтейства на сувенирах шпиль порой выполнен непропорционально. По словам народного избранника, подобные товары — "просто позорят Петербург" и негативно влияют на его культурное восприятие.
Эксперты оценивают объём рынка сувенирной продукции города более чем в 1 миллиард рублей ежегодно. Однако, по мнению Панова, изготовление некачественных изделий вредит брендированию культурной столицы. Для исправления ситуации он предложил ужесточить правила: разрешить торговлю сувенирами со знаками города исключительно тем, кто производит их на месте.
При этом товары, произведённые в других уголках страны, должны иметь специальную маркировку с надписью "Сделано для Петербурга". Импортные сувениры смогут появляться в продаже только после одобрения городской администрации. Благодаря таким мерам власти рассчитывают повысить уровень сувенирного рынка и защитить городской имидж.
Маркированные и согласованные товары появятся в продаже после реализации этих изменений. В планах дальнейшие инициативы, направленные на поддержку аутентичной сувенирной продукции от петербургских мастеров.