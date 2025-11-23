Почему советский лимонад пропадал за неделю, а нынешний «не киснет» годами даже в жарком Сочи

Советский лимонад жил всего 7 дней — и это не миф. Тогда напиток делали по ГОСТу: вода, сахар, натуральные экстракты и углекислый газ. Никаких консервантов, стабилизаторов и «улучшителей».
Поэтому лимонад быстро бродил, мутнел и портился. Добавьте к этому стеклянные многоразовые бутылки и неидеальную гигиену на заводах — и вот вам срок годности в одну неделю.
Современная газировка живёт месяцами и даже годами по понятной причине. В неё добавляют консерванты, ароматизаторы, красители. Вода проходит многоступенчатую фильтрацию, напиток — пастеризацию, тара стала герметичнее. Всё это убивает микробы и стабилизирует вкус, зато делает напиток «долгожителем».
И если тогда лимонад считался живым, свежим и натуральным, то сегодня — это технологичный продукт, созданный прежде всего для удобства хранения, перевозки и продаж.