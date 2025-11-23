Строят много, а сдают меньше: хоть в чем-то Петербург отстает от Ленобласти в 2025-м - жилищные нюансы Северной столицы

В Петербурге снова выросли объёмы стройки, но не жилья — именно так выглядит статистика Петростата за первые пять месяцев 2025 года. Строительные компании выполнили работ на 223,5 млрд рублей – это на 6,7% больше, чем год назад. Но при этом ввод жилья пошёл вниз: минус 9,5% к прошлому году.
Ленобласть показывает противоположную картину. Стройки в регионе обошлись в 182,8 млрд рублей, и это уже рост на 61,6% к аналогичному периоду 2024-го. Новый жилой фонд там тоже на подъёме — плюс 5,9%, что в итоге вылилось в 17,7 тысячи сданных квартир. Петербург за то же время ввёл больше — 24,5 тысячи квартир, — но динамика уже отрицательная.
Отдельно растёт частное домостроение. В городе жители построили 560 домов — почти в полтора раза больше, чем год назад. В Ленобласти цифры ещё выше: 13 726 новых частных домов, рост на 23,4%.
По районам лидерами Петербурга стали Красногвардейский и Пушкинский. В области — Всеволожский и Ломоносовский, где темпы застройки традиционно самые высокие.