Городовой / Общество / Строят много, а сдают меньше: хоть в чем-то Петербург отстает от Ленобласти в 2025-м - жилищные нюансы Северной столицы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Юсуповский дворец: ее только зеркала и роскошь. Откройте дверь в мир приватного искусства Город
Не улыбкой единой: как с самого начала стать своим в новом коллективе — советы экспертов Город
Даже Исаакиевский собор не так хорош: эту церковь называют одной из самых красивых в России — и спорить с этим сложно Общество
МЧС бьёт тревогу: петербургские дороги обернутся испытанием для нервов Город
Сувениры Петербурга — только по прописке: символику города хотят оставить исключительно за местными производителями Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Строят много, а сдают меньше: хоть в чем-то Петербург отстает от Ленобласти в 2025-м - жилищные нюансы Северной столицы

Опубликовано: 23 ноября 2025 17:00
стройка
Строят много, а сдают меньше: хоть в чем-то Петербург отстает от Ленобласти в 2025-м - жилищные нюансы Северной столицы
Фото: Городовой.ру

В городе хватает своих проблем, если оправдывать цифры.

В Петербурге снова выросли объёмы стройки, но не жилья — именно так выглядит статистика Петростата за первые пять месяцев 2025 года. Строительные компании выполнили работ на 223,5 млрд рублей – это на 6,7% больше, чем год назад. Но при этом ввод жилья пошёл вниз: минус 9,5% к прошлому году.

Ленобласть показывает противоположную картину. Стройки в регионе обошлись в 182,8 млрд рублей, и это уже рост на 61,6% к аналогичному периоду 2024-го. Новый жилой фонд там тоже на подъёме — плюс 5,9%, что в итоге вылилось в 17,7 тысячи сданных квартир. Петербург за то же время ввёл больше — 24,5 тысячи квартир, — но динамика уже отрицательная.

Отдельно растёт частное домостроение. В городе жители построили 560 домов — почти в полтора раза больше, чем год назад. В Ленобласти цифры ещё выше: 13 726 новых частных домов, рост на 23,4%.

По районам лидерами Петербурга стали Красногвардейский и Пушкинский. В области — Всеволожский и Ломоносовский, где темпы застройки традиционно самые высокие.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью