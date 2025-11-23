Строят много, а сдают меньше: хоть в чем-то Петербург отстает от Ленобласти в 2025-м - жилищные нюансы Северной столицы

Новости по теме

На недельку до второго, не переехать в Комарово: скандальная стройка в поселке Ленобласти заморожена

Перейти

Многодетные семьи в Ленобласти и Петербурге хотят «освободить» от получения квартир: что придумали депутаты

Перейти

«Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году

Перейти

В этой части Ленобласти бывали единицы: что посмотреть в Синявино, если отвлечься от военной истории

Перейти

Луна приземлилась в лесах Ленобласти — и к ней можно прикоснуться

Перейти