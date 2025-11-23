Товарищеский проспект — без товарищества: водитель сбил школьницу и исчез

Сотрудники полиции в Невском районе Санкт-Петербурга приступили к поискам водителя, который после аварии покинул место происшествия. Дорожное происшествие произошло в субботу в 16:45 возле дома номер 1 на Товарищеском проспекте. По данным главного управления МВД, неизвестный за рулём неустановленного автомобиля совершил наезд на двенадцатилетнюю школьницу, когда она пересекала проезжую часть в зоне регулируемого перехода на запрещающий сигнал светофора.
Правоохранители сообщили:
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу со средним уровнем тяжести».
По данному факту возбуждено административное дело. В настоящее время ведётся установление личности водителя и марки автомобиля.