Товарищеский проспект — без товарищества: водитель сбил школьницу и исчез

Опубликовано: 23 ноября 2025 16:53
12-летняя девочка была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции в Невском районе Санкт-Петербурга приступили к поискам водителя, который после аварии покинул место происшествия. Дорожное происшествие произошло в субботу в 16:45 возле дома номер 1 на Товарищеском проспекте. По данным главного управления МВД, неизвестный за рулём неустановленного автомобиля совершил наезд на двенадцатилетнюю школьницу, когда она пересекала проезжую часть в зоне регулируемого перехода на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители сообщили:

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу со средним уровнем тяжести».

По данному факту возбуждено административное дело. В настоящее время ведётся установление личности водителя и марки автомобиля.

Юлия Аликова
