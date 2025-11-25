Городовой / Город / На улице Композиторов двухмесячная пауза: шаверму за санитарные нарушения закрыли на 60 дней
На улице Композиторов двухмесячная пауза: шаверму за санитарные нарушения закрыли на 60 дней

Опубликовано: 25 ноября 2025 14:30
В одном из заведений общественного питания выявили нарушения правил хранения и маркировки продуктов.

Суд в Выборгском районе Санкт-Петербурга установил, что компания «Инна» нарушила санитарные требования в своей закусочной «Кебаб тайм», расположенной на улице Композиторов, 19. Такие данные были предоставлены объединённой пресс-службой судебных органов города.

Решением суда работа этого предприятия временно прекращена на два месяца.

Проверка выявила целый ряд нарушений, связанных с организацией производственного процесса, нехваткой необходимого оборудования на кухне, неправильным хранением продуктов и отсутствием необходимых обозначений на продукции.

Представители компании на судебное заседание не пришли. В итоге деятельность компании приостановили на 60 суток.

Ранее сообщалось, что два предпринимателя из Северной столицы получили условное наказание за незаконную продажу икры осётра.

Автор:
Юлия Аликова
