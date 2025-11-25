Сила местного знания: почему разведка Пелгусия решила исход Невской битвы

Будучи старейшиной ижорян, он был не просто «местным жителем», а ключевым элементом новгородской системы раннего оповещения. Его люди, знавшие каждую протоку и каждую тропу наизусть, несли постоянное наблюдение («стражу») за побережьем Финского залива и устьем Невы.
Его ценность заключалась в глубоком понимании ландшафта. Он не просто «увидел шведов», а смог оперативно оценить их намерения: количество судов, место высадки, вероятное направление удара.
Его гонец доставил в Новгород не паническое сообщение о «появлении врага», а точные разведданные, которые позволили Александру Ярославичу спланировать молниеносный и неожиданный для шведов контрудар.
Таким образом, Пелгусий олицетворяет союз новгородской власти и коренных народов края, чьи знания и навыки стали одним из главных стратегических активов в защите северо-западных рубежей Руси.