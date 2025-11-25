«Хогвартс для души и тела»: как Лиговская улица в Петербурге подарила миру уникальное медицинское учреждение

Бесплатное лечение и забота о ближнем: пример частной благотворительности в Петербурге.

История Петербурга богата на удивительные места, чьи судьбы сплетаются с грандиозными проектами и частной инициативой.

Одним из таких примеров является Евангелическая женская больница — здание, чья архитектура и история продолжают вызывать восхищение и споры.

От Лиговского канала к медицинскому центру

Путь к появлению больницы начался еще в XVIII веке, когда в 1719–1721 годах был проложен Лиговский канал. Изначально он питал фонтаны Летнего и пруды Таврического садов, а позже служил источником питьевой воды.

Однако разрушительное наводнение 1777 года и последующее запустение привели к тому, что к концу XIX века значительная часть канала была засыпана, уступив место Лиговской улице, а затем и Лиговскому проспекту.

К концу 1860-х годов Петербургская городская управа передала землю по Лиговской улице Евангелическому обществу. Здесь, напротив Озерного переулка, планировалось возвести больницу и приют.

Проект главного здания разработал врач К. К. Мейер, основатель первой Евангелической больницы для женщин, существовавшей с 1859 года в деревянном доме на Кирочной улице.

Архитектурные шедевры и забота о ближнем

В 1869–1871 годах по проектам архитекторов Р. Б. Бернгарда и О. Г. фон Гиппиуса возвели главное здание больницы, в которое была интегрирована лютеранская церковь.

Последующие годы были отмечены строительством покойницкой, хирургического барака, прачечной, здания хирургического отделения и жилого дома для служащих, где разместились детский приют и школа.

Больница открыла свои двери 4 февраля 1873 года. На момент открытия она располагала 96 койками. Отдельные палаты стоили 30–40 рублей в неделю, общие — 10 рублей, а бедные больные всех сословий и вероисповеданий лечились бесплатно.

Это яркий пример частной благотворительности: за десять лет пожертвований удалось собрать 50 000 рублей, а Городская Дума выделила землю под новое строительство.

Пример идеальной клиники: продуманность и комфорт

Здание, спроектированное как частный дом (maison de santé), кардинально отличалось от типовых городских больниц. В каждой палате предусматривалось 1 700 кубических футов воздуха, а вентиляция осуществлялась с помощью каминов с притоком свежего воздуха.

«Печи изразцовые, с притоком свежего воздуха; из-под кроватей они вытягивают испорченный воздух через каналы в стенах», — описывается система.

Отхожие места функционировали по системе воздушных клозетов, а ванны подогревались паром. Предусмотрены были также помещения для душа и ингаляций.

Церковь, сестры милосердия и новые отделения

Лютеранская церковь Христа Спасителя, освященная в 1874 году, отличалась готической архитектурой. Великая княгиня Екатерина Михайловна подарила храму витраж с изображением Спасителя, а графиня О. И. Орлова-Давыдова — резной алтарь.

После революции церковь была закрыта, а ее убранство передано русской лютеранской общине.

При больнице действовала община сестер милосердия, а в 1895 году открылось хирургическое отделение, рассчитанное на 35 пациентов.

Высота палат достигала 6 ½ аршин, полы были паркетными, а стены и потолки выкрашены белой матовой краской. Для подъема на верхние этажи использовался лифт, а при больнице был разбит небольшой сад.

От Евангелической больницы к НИИ фтизиопульмонологии

После революции Евангелическая женская больница была переименована в больницу имени Воскова, а в 1922 году стала специализированной клиникой для больных туберкулезом.

Здесь появились детское, обсервационное и родильное отделения. Впоследствии на базе больницы был основан Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, который и располагается здесь по сей день.

Бывшая церковь ныне служит конференц-залом.

Интересно, что архитектура больницы послужила декорацией для фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

«В эпизоде «Смертельная схватка» внутренний парк больницы послужил фоном для сцены, где Холмс лазал по крышам», — отмечается в фактах об институте.

Несмотря на то, что некоторым здание Евангелической больницы кажется «пугающим», его готическая архитектура, продуманность деталей и уникальный дизайн подчеркивают заботу о пациентах и стремление создать особенное место.