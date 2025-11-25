Городовой / Город / Убегал от ГАИ — въехал в шесть машин: погоня в Кудрово закончилась цепной аварией
Опубликовано: 25 ноября 2025 12:45
Городовой ру

После задержания водитель выразил тревогу по поводу возможной реакции супруги на произошедшее.

В Кудрово во дворах домов на Европейском проспекте произошёл дорожный инцидент: водитель Ford Focus попытался скрыться от преследования инспекторов ГАИ.

Мужчина, управляя автомобилем, задел шесть других машин, передвигаясь между дворами.

Через некоторое время его удалось остановить на выезде из жилого массива. Когда сотрудники ГАИ задержали его, водитель заметно нервничал и сказал, что его «убьёт жена», сообщили в телеграм-канале «ДТП и ЧП Кудрово».

Ранее сообщалось, как водитель Porsche, в салоне которого находились супругa и дети, также пытался уйти от полиции, устроив гонки с правоохранителями.

Юлия Аликова
Город
