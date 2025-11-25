Городовой / Город / 6 миллионов: единственный выживший после падения автобуса в Мойку требует компенсации
6 миллионов: единственный выживший после падения автобуса в Мойку требует компенсации

Опубликовано: 25 ноября 2025 13:30
Городовой ру

ООО «Такси» оказалось в положении, при котором его возможная ликвидация затрудняет рассмотрение дела в суде.

Единственный оставшийся в живых пассажир автобуса при падении в Мойку 10 мая 2024 года, обратился в суд с иском о возмещении морального ущерба. Сумма, которую он требует от компании и водителя, составляет 6 миллионов рублей.

Состоялось предварительное судебное заседание, однако на нем не присутствовали ни водитель автобуса Рахматшох Курбонов, ни представители ООО «Такси». Из-за отсутствия ответчиков слушание было перенесено на 19 января.

Адвокат потерпевшего Эмин Гейдаров сообщил, что намерен добиться через суд временного приостановления ликвидации фирмы, чтобы спор был рассмотрен по существу.

Со слов юриста, информация, связанная с гендиректором юридического лица, а также его официальный адрес, оказалась недостоверной. Кроме того, он напомнил, что эта компания ранее уже привлекалась к ответственности. Препятствия в коммуникации могут осложнить дальнейшее рассмотрение иска.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло днём 10 мая. Автобус, принадлежащий ООО «Такси» и следовавший по маршруту номер 262, сломал ограждение на Поцелуевом мосту, после чего оказался в реке Мойке. Семь человек погибли на месте, выжил только один пассажир.

Водителя автобуса приговорили к шести годам лишения свободы. Курбонов утверждал, что причиной аварии стали неисправные тормоза, однако специалисты пришли к иному выводу: техническая неисправность не была выявлена.

Автор:
Юлия Аликова
