Неожиданный «попутчик» в ящиках: Петербург не впустил почти 20 тонн новогодних фруктов из Китая из‑за редкого вредителя

В Санкт-Петербург прибыла партия мандаринов из Китая весом более 19 тонн, в которой специалисты обнаружили личинки вредителя. Согласно результатам лабораторного тестирования, цитрусовые оказались заражены колючей горной белокрылкой.
Этот опасный вредитель способен повреждать не только цитрусовые деревья, но и виноград, а также саженцы яблони.
Пресс-служба регионального управления Россельхознадзора сообщила, что впервые этот вид насекомого был выявлен при ввозе продукции в Россию.
Из-за обнаруженных личинок разрешение на реализацию этих мандаринов на территории страны не выдали.
Всю партию, общий вес которой составил 19,5 тонны, отправили обратно в Китай.
Ранее в морском порту Санкт-Петербурга уже фиксировали аналогичные случаи. Так, партию цитрусовых весом 19,6 тонны из ЮАР также не допустили к ввозу из-за присутствия личинок вредителя.