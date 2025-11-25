Городовой / Город / Неожиданный «попутчик» в ящиках: Петербург не впустил почти 20 тонн новогодних фруктов из Китая из‑за редкого вредителя
Опубликовано: 25 ноября 2025 12:16
В Санкт-Петербурге свыше 19 тонн мандаринов из Китая отправили обратно в Поднебесную.

В Санкт-Петербург прибыла партия мандаринов из Китая весом более 19 тонн, в которой специалисты обнаружили личинки вредителя. Согласно результатам лабораторного тестирования, цитрусовые оказались заражены колючей горной белокрылкой.

Этот опасный вредитель способен повреждать не только цитрусовые деревья, но и виноград, а также саженцы яблони.

Пресс-служба регионального управления Россельхознадзора сообщила, что впервые этот вид насекомого был выявлен при ввозе продукции в Россию.

Из-за обнаруженных личинок разрешение на реализацию этих мандаринов на территории страны не выдали.

Всю партию, общий вес которой составил 19,5 тонны, отправили обратно в Китай.

Ранее в морском порту Санкт-Петербурга уже фиксировали аналогичные случаи. Так, партию цитрусовых весом 19,6 тонны из ЮАР также не допустили к ввозу из-за присутствия личинок вредителя.

Автор:
Юлия Аликова
Город
