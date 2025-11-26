Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы

Новости по теме

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Пособие по безработице в России проиндексируют: с февраля выплата станет приличной

Пять лучших контактных зоопарков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: от оленей до верблюдов

В Петербурге досрочно выплатят детские пособия перед Новым годом: сроки уже установлены

Только для Санкт-Петербурга: пенсионерам объявили о дополнительных выплатах к Новому году

