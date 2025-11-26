Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы

С 25 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнётся перечисление денежных выплат для граждан, отметивших столетний юбилей. Таким жителям региона предоставят субсидии в размере 25 тысяч рублей, сообщает Piter.tv.
Людям, отпраздновавшим девяностолетие, полагается единовременная выплата в 15 тысяч рублей.
Аналогичные меры материальной поддержки реализованы и в других субъектах страны. В Москве для граждан, достигших ста лет, предусмотрено разовое пособие в 34 964 рубля. Тем, чей возраст превысил сто лет, назначат 20 979 рублей.
Чтобы получить такую выплату, обычно не требуется подавать документы или заявление. Перечисление средств проводится автоматически, опираясь на имеющиеся у органов соцзащиты сведения.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 120 студенток, ожидающих появление ребёнка, получили разовые пособия.