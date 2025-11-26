Городовой / Город / Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы
Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы

Опубликовано: 26 ноября 2025 16:00
В Санкт-Петербурге граждане, достигшие 100 лет, получат дополнительные выплаты к установленным мерам поддержки.

С 25 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнётся перечисление денежных выплат для граждан, отметивших столетний юбилей. Таким жителям региона предоставят субсидии в размере 25 тысяч рублей, сообщает Piter.tv.

Людям, отпраздновавшим девяностолетие, полагается единовременная выплата в 15 тысяч рублей.

Аналогичные меры материальной поддержки реализованы и в других субъектах страны. В Москве для граждан, достигших ста лет, предусмотрено разовое пособие в 34 964 рубля. Тем, чей возраст превысил сто лет, назначат 20 979 рублей.

Чтобы получить такую выплату, обычно не требуется подавать документы или заявление. Перечисление средств проводится автоматически, опираясь на имеющиеся у органов соцзащиты сведения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 120 студенток, ожидающих появление ребёнка, получили разовые пособия.

Автор:
Юлия Аликова
