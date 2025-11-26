Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13%

Расходы на приготовление холодца к грядущему Новому году увеличились на 13,07% по сравнению с прошлым годом.
На данный момент стоимость одной порции весом почти 6,6 килограмма составляет примерно 1700 рублей. Об этом в интервью Life.ru сообщила доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.
В расчетах приводились цены на компоненты из традиционного рецепта: используются части говядины, такие как ноги, голяшки и мякоть, а также желатин, овощи и необходимые приправы.
За год, с ноября 2024 по октябрь 2025, стоимость говяжьей мякоти повысилась на 14,8%, голяшки — на 14,1%, а соль стала дороже на 7,8%.
В то же время лук, морковь и чеснок в среднем стали доступнее: лук подешевел на 18,1%, морковь — на 7,2%, чеснок — на 6%.
Рассчитать цену желатина оказалось возможно лишь с учетом ожидаемой инфляции за этот год на уровне 7,7%, потому что официальной информации о стоимости нет. Ольга Борисова подчеркнула важность качества мяса и посоветовала:
«При приготовлении холодца следует помнить, что его вкус определяется свежестью продуктов. Поэтому приобретать мясо следует перед приготовлением, за несколько дней до Нового года преимущественно в проверенных местах»,
— отметила она.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему холодец полезен для костей.