Городовой / Город / Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах Город
«Лицо актера "принадлежит" только ему»: обоснованы ли претензии Сергея Безрукова к «похитителям» его образа Общество
Не уколы, а таблетки: учёные петербургского Политеха нашли способ лечить меланому Город
«Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива Город
Срок есть, тюрьмы нет: Аглая Тарасова получила 3 года условно и штраф Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13%

Опубликовано: 26 ноября 2025 15:30
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13%
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13%
Городовой ру

Порция весом 6,6 килограмма будет стоить примерно 1,7 тысячи рублей.

Расходы на приготовление холодца к грядущему Новому году увеличились на 13,07% по сравнению с прошлым годом.

На данный момент стоимость одной порции весом почти 6,6 килограмма составляет примерно 1700 рублей. Об этом в интервью Life.ru сообщила доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.

В расчетах приводились цены на компоненты из традиционного рецепта: используются части говядины, такие как ноги, голяшки и мякоть, а также желатин, овощи и необходимые приправы.

За год, с ноября 2024 по октябрь 2025, стоимость говяжьей мякоти повысилась на 14,8%, голяшки — на 14,1%, а соль стала дороже на 7,8%.

В то же время лук, морковь и чеснок в среднем стали доступнее: лук подешевел на 18,1%, морковь — на 7,2%, чеснок — на 6%.

Рассчитать цену желатина оказалось возможно лишь с учетом ожидаемой инфляции за этот год на уровне 7,7%, потому что официальной информации о стоимости нет. Ольга Борисова подчеркнула важность качества мяса и посоветовала:

«При приготовлении холодца следует помнить, что его вкус определяется свежестью продуктов. Поэтому приобретать мясо следует перед приготовлением, за несколько дней до Нового года преимущественно в проверенных местах»,

— отметила она.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему холодец полезен для костей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью