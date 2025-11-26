Ради модного ролика петербургская невеста сменила букет на гипс: съемки в свадебном платье закончились переломом руки

Жительница Северной столицы повредила руку перед свадьбой, создавая видеоролик в торжественном наряде для соцсетей. Несмотря на случившуюся неприятность, она не перенесла церемонию и решила всё провести по плану. Основное событие не было отложено из-за травмы.

Будущая невеста готовилась к предстоящему событию в одном из отелей вместе со специалистами по макияжу и причёскам, а все приготовления снимались на камеру.

Во время этой суеты девушка решила записать видео, пробежавшись в платье по гостиничному коридору. На одном из поворотов каблук её обуви зацепился за подол наряда, и она упала, получив травму руки, сообщает РИАМО.

До начала регистрации оставалось менее двух часов, однако невеста решила не отменять церемонию. Она скрыла случившееся от гостей и только после того, как звучало согласие на брак, девушка сообщила близким о происшествии.

По завершении регистрации молодую жену доставили в пункт оказания неотложной медицинской помощи. Там ей поставили диагноз — перелом со смещением, и травмированную руку тут же зафиксировали гипсом. Так необычный свадебный день завершился для невесты визитом к врачам.