Городовой / Город / Петербург недосчитался 15% таксистов: что дальше?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Корону трогать нельзя: в Михайловском замке пенсионерки устроили фотосъёмку с тактильной копией Город
Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше Город
Три тонны меди для гения: как Ломоносов увез премию от самой императрицы Общество
Снова преступный план из «детской песочницы»: в Петербурге школьница спланировала расправу над матерью в Roblox Город
Народное — не значит ничьё: «Золотое кольцо» Кадышевой заплатит 50 тысяч за нарушение авторских прав Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербург недосчитался 15% таксистов: что дальше?

Опубликовано: 26 ноября 2025 19:45
Петербург недосчитался 15% таксистов: что дальше?
Петербург недосчитался 15% таксистов: что дальше?
Городовой ру

В Санкт-Петербурге существенно сократилось число таксистов после введения запрета на работу для иностранных граждан.

После введения ограничений на работу иностранных граждан в сфере такси, число водителей в Санкт-Петербурге сократилось на 15 процентов. На сегодняшний день в городском реестре зарегистрировано около 65,7 тысячи легковых такси, сообщает Петербургский дневник.

О происходящих переменах сообщил один из крупных сервисов по заказу поездок, где пользователи заметили уведомление о сокращении количества водителей.

На 17 ноября под контролем различных перевозчиков находились более 5 тысяч перевозчиков. Из них 183 — это организации, а свыше 1,2 тысячи оформлены как индивидуальные предприниматели. Еще более 3,6 тысячи — представители самозанятых.

Ранее сообщалось, что в связи с нововведениями полиция города начала выборочные проверки в отношении иностранных таксистов. Рейды проходят со 10 ноября и привели к блокировке около 58 тысяч учетных записей таксистов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью