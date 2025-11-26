Петербург недосчитался 15% таксистов: что дальше?

После введения ограничений на работу иностранных граждан в сфере такси, число водителей в Санкт-Петербурге сократилось на 15 процентов. На сегодняшний день в городском реестре зарегистрировано около 65,7 тысячи легковых такси, сообщает Петербургский дневник.
О происходящих переменах сообщил один из крупных сервисов по заказу поездок, где пользователи заметили уведомление о сокращении количества водителей.
На 17 ноября под контролем различных перевозчиков находились более 5 тысяч перевозчиков. Из них 183 — это организации, а свыше 1,2 тысячи оформлены как индивидуальные предприниматели. Еще более 3,6 тысячи — представители самозанятых.
Ранее сообщалось, что в связи с нововведениями полиция города начала выборочные проверки в отношении иностранных таксистов. Рейды проходят со 10 ноября и привели к блокировке около 58 тысяч учетных записей таксистов.