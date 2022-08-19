Принцесса Шарлотта

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Герцоги Кембриджские решили оставить насиженное гнездо.
Жена принца Гарри демонстрировала скверность характера и до замужества, и после.
Очередной свой выход в свет герцог Кембриджский решил сделать максимально эпичным.
Семилетняя принцесса вышла в свет без братьев.
Семилетняя девочка покорила сердца поклонников королевского семейства.
Возможно, слухи об изменах оказались правдой.
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Третий наследник Кембриджей появился на свет 23 апреля 2018 года.
Принцессе в понедельник, 2 мая, исполнилось семь лет.
Королевский эксперт предсказывает Елизавете II еще одного правнука.
Титул «принцессы» не полагался Шарлотте при рождении.
К будущей принцессе-цесаревне члены семьи обращаются особенным образом.
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Старший сын Кембриджей ходит в частную школу Лондона вместе с сестрой, принцессой Шарлоттой.
Принц Уильям стал героем документального фильма.