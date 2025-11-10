Ушёл из жизни 98‑летний профессор СПбГУ Юрий Толстой: учитель Путина, Медведева и Бастрыкина

В Санкт-Петербурге на 99-м году ушёл из жизни Юрий Толстой, академик, почётный профессор государственного университета города и выдающийся учёный. О его кончине стало известно 10 ноября — информацию разместили представители учебного заведения в социальной сети.
Одним из заметных итогов педагогической деятельности Толстого стало влияние на будущих государственных деятелей: он преподавал Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Александру Бастрыкину, Анатолию Чуйченко и многим другим людям, занявшим впоследствии ответственные должности.
В университете отмечают, что профессор сумел объединить научную работу и наставничество, внес значительный вклад в подготовку кадров для различных сфер государственной службы.
В числе его наград — ведомственная медаль Министерства юстиции Российской Федерации, учреждённая в честь юриста Анатолия Кони, а также звание заслуженного деятеля науки страны.
В 2022 году Толстой стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», что считается особым признанием трудов на благо России.
Юрий Толстой на протяжении десятилетий занимался научной и преподавательской деятельностью и сформировал плеяду известных юристов. Память о нём сохранится благодаря его ученикам и вкладу в развитие образования и юриспруденции в России.
