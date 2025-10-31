Косолапое переселение: эвакуированных из частного зоопарка Дагестана медведей доставили в Ленобласть — что будет с ними теперь?

Группа медведей, которых вывезли из частного зоопарка, находившегося в селе Рукель в Дербентском районе на территории Дагестана, прибыли в Ленинградскую область. Пока для них временным домом станет приют «Дом тигра» в Выборгском районе, сообщает 78.ru.
В дальнейшем животных планируют перевезти в Ирландию.
Руководитель приюта Дмитрий Ким сообщил о состоянии косолапых после переезда. Он отметил, что звери чувствуют себя хорошо.
По его словам, для обитателей создали удобные условия: они находятся под наблюдением специалистов, получают полноценное и разнообразное питание, а также имеют отдельный бассейн.
Меры предприняты в рамках исполнения решения суда, согласно которому животные были изъяты. Причиной послужило то, что бывший зоопарк работал без разрешительных документов, необходимых для организации культурных мероприятий.
Именно отсутствие лицензии и ряд нарушений законодательства стали основанием для изъятия медведей.
Ранее в Ленинградский зоопарк предупредил, что не может оставлять у себя всех брошенных посетителями животных.