Косолапое переселение: эвакуированных из частного зоопарка Дагестана медведей доставили в Ленобласть — что будет с ними теперь?
Косолапое переселение: эвакуированных из частного зоопарка Дагестана медведей доставили в Ленобласть — что будет с ними теперь?

Опубликовано: 31 октября 2025 14:48
Global Look Press / Elena Mayorova

В селе Рукель Дербентского района продолжается изъятие животных из частного зоопарка в рамках исполнения судебного решения.

Группа медведей, которых вывезли из частного зоопарка, находившегося в селе Рукель в Дербентском районе на территории Дагестана, прибыли в Ленинградскую область. Пока для них временным домом станет приют «Дом тигра» в Выборгском районе, сообщает 78.ru.

В дальнейшем животных планируют перевезти в Ирландию.

Руководитель приюта Дмитрий Ким сообщил о состоянии косолапых после переезда. Он отметил, что звери чувствуют себя хорошо.

По его словам, для обитателей создали удобные условия: они находятся под наблюдением специалистов, получают полноценное и разнообразное питание, а также имеют отдельный бассейн.

Меры предприняты в рамках исполнения решения суда, согласно которому животные были изъяты. Причиной послужило то, что бывший зоопарк работал без разрешительных документов, необходимых для организации культурных мероприятий.

Именно отсутствие лицензии и ряд нарушений законодательства стали основанием для изъятия медведей.

Ранее в Ленинградский зоопарк предупредил, что не может оставлять у себя всех брошенных посетителями животных.

Юлия Аликова
Город
