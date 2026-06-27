Юбилей на финишной прямой: музей-заповедник «Павловск» ждет гостей, несмотря на реставрацию

Совсем скоро, в 2027 году, музею-заповеднику «Павловск» исполнится 250 лет. Дата солидная, поэтому и подготовка идет масштабная.
Хорошая новость для тех, кто любит здесь гулять: закрывать парк на замок никто не собирается. Реставраторы работают, а музей продолжает принимать гостей, пояснил Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета.
Что уже сделали и что в планах
Реставрация идет полным ходом. Если вы давно не были в Павловске, то знайте: павильоны «Три грации», «Храм дружбы» и уютное «Старое Шале» уже привели в порядок. Ижорские ворота тоже выглядят как новенькие.
Сейчас мастера переключились на самое сложное:
- Большой Павловский дворец. Его фасады и внутренние залы требуют деликатного ухода.
- Елизаветин павильон и амфитеатр. Это те самые места, где кажется, что время остановилось.
- Чугунные ворота. Их отремонтируют специально к празднику.
Вода и город: ремонт не только для туристов
Павловск — это прежде всего уникальные пруды и речки. Но чтобы они не пересыхали, нужна сложная система водовода. Сейчас специалисты чинят 52 водных объекта.
Это огромная работа, которую закончат как раз к 2027 году, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.
Приятно, что меняется и сам город Павловск. Это не просто «косметика» для музея. В жилых кварталах обновляют поликлиники, школы и детские сады.
На 55 улицах наконец-то заменили старые фонари, чинят дороги и даже облагораживают автобусные остановки. Жить в городе станет комфортнее, а не только гулять по парку.
Детективная история: возвращение сокровищ
Музей — это не только стены, но и вещи. В марте коллекция Павловска пополнилась сразу на 300 экспонатов. Это стало возможным благодаря помощи банка ВТБ.
Среди находок есть настоящие хиты:
- Тарелка Матильды Кшесинской. Редкая вещь с монограммой знаменитой балерины, сделанная по её личному заказу.
- Императорский фарфор. Тарелки из сервиза великой княгини Елены Павловны.
- Портреты и книги. В Павловск вернулись изображения его бывших владельцев и старинные сборники стихов.
Зачем ехать в Павловск сейчас?
Не ждите 2027 года. Павловск прекрасен в любое время. Сейчас там готовят новые аудиогиды на двух языках и придумывают интересные квесты для молодежи.
Сегодняшние работы — это финишная прямая, чтобы встретить 250-летие в полном блеске.